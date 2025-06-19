Νάξος: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε δασική έκταση στον Κινίδαρο Νάξου.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά δεν απειλούσε κατοικημένες περιοχές και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 33 πυροσβέστες, με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 12 οχήματα ενώ μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από την Πάρο 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα και από Πειραιά 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση επιχειρούσαν περιοδικά 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
