Πολλά προβλήματα στο νησί της Νάξου έχει δημιουργήσει η κακοκαιρία που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του cyclades24.gr, οι εγκαταστάσεις του Κρατικού Αερολιμένα Νάξου «υπέφεραν» από την κακοκαιρία, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο χώρος ελέγχου των χειραποσκευών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το νερό έφτασε και κάτω από το μηχάνημα X-Ray, με ένα ups να βρίσκεται εκτεθειμένο στον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Το ίδιο συνέβη και στο μηχάνημα ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων, όπου περνούν οι επιβάτες, προκειμένου να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως από την κακοκαιρία, έσπασε και ένα τζάμι, το οποίο προγραμματίστηκε άμεσα ώστε να αντικατασταθεί.

