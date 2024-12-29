Λογαριασμός
Κακοκαιρία στη Νάξο: Μπήκαν νερά στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου - Φωτογραφίες

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα cyclades24.gr, από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ημερών πλημμύρισε ο χώρος ελέγχου των χειραποσκευών

Νάξος: Μπήκαν νερά στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου από την κακοκαιρία

Πολλά προβλήματα στο νησί της Νάξου έχει δημιουργήσει η κακοκαιρία που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του cyclades24.gr, οι εγκαταστάσεις του Κρατικού Αερολιμένα Νάξου «υπέφεραν» από την κακοκαιρία, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο χώρος ελέγχου των χειραποσκευών. 

Νάξος: Μπήκαν νερά στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου από την κακοκαιρία

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το νερό έφτασε και κάτω από το μηχάνημα X-Ray, με ένα ups να βρίσκεται εκτεθειμένο στον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Το ίδιο συνέβη και στο μηχάνημα ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων, όπου περνούν οι επιβάτες, προκειμένου να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως από την κακοκαιρία, έσπασε και ένα τζάμι, το οποίο προγραμματίστηκε άμεσα ώστε να αντικατασταθεί. 

Πηγή: skai.gr

Νάξος κακοκαιρία αεροδρόμιο
