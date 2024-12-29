Ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, εκτέλεσε τις πρωινές ώρες σήμερα, Κυριακή 29 Δεκεμβρίου, αποστολή διάσωσης -υπό άσχημες καιρικές συνθήκες- τραυματία από φορτηγό πλοίο στη θαλάσσια περιοχή της Χίου.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, το Super Puma μετέφερε τον τραυματία στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής,

«Τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Χίου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) ότι δύο αλλοδαποί, ηλικίας 25 και 23 ετών, μέλη πληρώματος (ειδικότητας δόκιμος καταστρώματος και ναύτης αντίστοιχα) ενός δεξαμενόπλοιου (Δ/Ξ) σημαίας Λιβερίας, το οποίο βρισκόταν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Χίου, έχρηζαν άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης. Στο σημείο έσπευσε ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο παρέλαβε τον 25χρονο (υπήκοος Μιανμάρ) και τον μετέφερε στον αερολιμένα της Χίου. Επιπρόσθετα, στην περιοχή μετέβη το αλιευτικό (Α/Κ) σκάφος ¨ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ¨ Ν.Χ. 306, όπου παρέλαβε τον 23χρονο (υπήκοος Πακιστάν) και τον μετέφερε στο λιμάνι της Χίου. Στη συνέχεια, οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου ¨ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ¨, για την παροχή των πρώτων βοηθειών».

