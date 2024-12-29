Φέτος τα πυροτεχνήματα με τα οποία ο Δήμος Αθηναίων θα υποδεχθεί το 2025, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, θα είναι… αθόρυβα, για να μην τρομάξουν τα ζώα της πόλης. Πολλοί αναρωτιούνται πώς γίνεται αυτό και αν θα είναι τόσο εντυπωσιακά όσο τα κλασσικά πυροτεχνήματα κρότου.

Σύμφωνα με τις ιστοσελίδες εταιριών που πουλούν τα καινοτόμα αθόρυβα πυροτεχνήματα (νέα σχετικά μόδα) τα quiet ή low - noise πυροτεχνήματα μπορούν να είναι εξίσου εντυπωσιακά και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν την ηρεμία και την ασφάλεια των ζώων αλλά και των μικρών παιδιών, που συνήθως φοβούνται.

Η απουσία θορύβου τα καθιστά επίσης κατάλληλα για χρήση σε περιοχές με αυστηρούς κανονισμούς θορύβου, όπως είναι οι αστικές περιοχές ή κοντά σε νοσοκομεία και σχολεία.

Η τεχνολογία πίσω από τα αθόρυβα πυροτεχνήματα βασίζεται σε προσεκτικά σχεδιασμένες χημικές συνθέσεις που ελαχιστοποιούν την παραγωγή ήχου, ενώ παράλληλα διατηρούν τη φωτεινότητα και τα χρώματα των παραδοσιακών πυροτεχνημάτων.



Πηγή: skai.gr

