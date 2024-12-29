Τέσσερις σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν λίγο μετά τις 10 σήμερα το πρωί στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, ενώ στις 02:15 καταγράφηκε σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στον θαλάσσιο χώρο 28 χιλιόμετρα νότια της Καρπάθου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών οι νέοι σεισμοί καταγράφηκαν ως εξής:

Στις 10:01 ώρα Ελλάδος,καταγράφηκε ασθενής σεισμικής δόνηση με μέγεθος 2,3 της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 19 χλμ. Ανατολικά της Ζάκρου, ενώ το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 25.8 χλμ.

Μετά από ένα λεπτό, στις 10:02 ώρα Ελλάδος, ακολούθησε δύο νέες σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,4 και 4,3 βαθμώ της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 24 χλμ. και 29 χλμ ΑΒΑ της Ζάκρου, ενώ το εστιακό βάθος τους υπολογίζεται στα 17,7 χλμ. και 17,1 χλμ αντίστοιχα.

Στις 10:29 ώρα Ελλάδος ακολούθησε και νέα δόνηση 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στο θαλάσσιο χώρο 15 Χλμ. ανατολικά της Ζάκρου, με επιφανειακό εστιακό βάθος στα 5χλμ.

Να σημειωθεί ότι οι δονήσεις καταγράφηκαν ανοικτά της Ζάκρου, περιοχή η οποία δίνει συχνά μικροσεισμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.