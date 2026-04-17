Τέταρτη μέρα σήμερα που οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου δεν επέτρεψαν σε φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν κυρίως τρόφιμα και άλλα ευπαθή προϊόντα να βγουν από τα πλοία της γραμμής και τα φορτηγά εμπορικά οχηματαγωγά πλοία. Ανυποχώρητοι και απορρίπτοντας τις προτάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη σημερινή σύσκεψη, επιτρέπουν να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται στα πλοία της γραμμής μόνο επιβάτες και ΙΧ αυτοκίνητα.

Ας σημειωθεί ότι τα ράφια των σούπερ μάρκετ, αλλά και τα ψυγεία τους, καθώς και τα ψυγεία των κρεοπωλείων έχουν πολύ σοβαρές ελλείψεις. Μάλιστα η πλούσια σε κρέατα Λέσβος έχει έλλειψη σε προϊόντα κρέατος δεδομένου του ότι τα σφαγεία της είναι στο σύνολο τους κλειστά στα πλαίσια των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου του αφθώδους πυρετού. Να τονίσουμε ότι το πρόβλημα έχει ενταθεί δεδομένου του ότι το τετραήμερο του κλεισίματος των λιμανιών (από το πρωί της Τρίτης μέχρι και σήμερα) ακολούθησε το εορταστικό τετραήμερο του Πάσχα (Μεγάλη Παρασκευή - Λαμπροδευτέρα). Στην ουσία δηλαδή το νησί δεν έχει τροφοδοτηθεί επί οκτώ τώρα μέρες.

Οι κτηνοτρόφοι που παραμένουν στα λιμάνια για τέταρτη συνεχή μέρα δηλώνουν ότι «θα συνεχίζουν τον αγώνα τους, αφού μετά το θάνατο των κοπαδιών τους δεν μένει παρά να πεθάνουν και αυτοί». Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ότι γυναίκα παραγωγός αυτοτραυματίστηκε με μαχαίρι και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες όταν πληροφορήθηκε τα όσα διαμείφθηκαν στη σύσκεψη στην Αθήνα σήμερα το πρωί.

Για αύριο Σαββάτο έχει προγραμματιστεί σύσκεψη αμέσως μετά την επιστροφή των αντιπροσωπιών στην Αθήνα προκειμένου να αποφασιστεί το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

