Ελενα Γαλάρη

Σε τέσσερις φορές ισόβια και επιπλέον 80 ετη καταδικάστηκε ομόφωνα ο πρώην αστυνομικός της Βουλής για τους βιασμούς και συστηματική κακοποίηση σε βάρος των τεσσάρων ανηλίκων παιδιών του.

Οι δικαστές του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθηνας έκριναν ότι ο 46χρονος κατηγορούμενος βίαζε κατ´ εξακολούθηση τα παιδιά του και τη μητέρα τους.

Επιπλέον κρίθηκε ένοχος για κατάχρηση ανηλίκων, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, πορνογραφία, πρόκληση ενδοοικογενειακών σωματικών βλαβών και βίας και παράνομη οπλοφορία-οπλοχρησία, ενώ αθωώθηκε για το αδίκημα της παράνομης οπλοκατοχής.

Το δικαστήριο κατά πλειοψηφία 5-2 έκρινε αθώα την μητέρα των παιδιών, κατηγορούμενη για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, «λόγω αδυναμίας αντίληψης του αδίκου, λόγω συνδρομής σημαντικού διλήμματος».

Με το άκουσμα της απόφασης η 35χτονη ζήτησε συγγνώμη, με τους συγγενείς της να ξεσπούν σε κλάματα.

Η δίκη διεξαγόταν κεκλεισμένων των θυρών για την προστασία των ανηλίκων παιδιών.

Πηγή: skai.gr

