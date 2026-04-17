Ελενα Γαλάρη
Σε τέσσερις φορές ισόβια και επιπλέον 80 ετη καταδικάστηκε ομόφωνα ο πρώην αστυνομικός της Βουλής για τους βιασμούς και συστηματική κακοποίηση σε βάρος των τεσσάρων ανηλίκων παιδιών του.
Οι δικαστές του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθηνας έκριναν ότι ο 46χρονος κατηγορούμενος βίαζε κατ´ εξακολούθηση τα παιδιά του και τη μητέρα τους.
Επιπλέον κρίθηκε ένοχος για κατάχρηση ανηλίκων, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, πορνογραφία, πρόκληση ενδοοικογενειακών σωματικών βλαβών και βίας και παράνομη οπλοφορία-οπλοχρησία, ενώ αθωώθηκε για το αδίκημα της παράνομης οπλοκατοχής.
Το δικαστήριο κατά πλειοψηφία 5-2 έκρινε αθώα την μητέρα των παιδιών, κατηγορούμενη για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, «λόγω αδυναμίας αντίληψης του αδίκου, λόγω συνδρομής σημαντικού διλήμματος».
Με το άκουσμα της απόφασης η 35χτονη ζήτησε συγγνώμη, με τους συγγενείς της να ξεσπούν σε κλάματα.
Η δίκη διεξαγόταν κεκλεισμένων των θυρών για την προστασία των ανηλίκων παιδιών.
