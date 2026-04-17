Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση θανάτου της νεαρής γυναίκας από την Αιθιοπία, η οποία βρέθηκε νεκρή τα ξημερώματα στον ακάλυπτο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεσή τους υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που δείχνει τις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας αλλά και του 45χρονου Ιταλού με τον οποίο είχε ραντεβού, χωρίς να αποκλείουν πλέον το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας.

Οι δυο τους ήταν στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του τρίτου ορόφου που είχε νοικιάσει ο 45χρονος. Κάποια στιγμή, η γυναίκα φαίνεται να φεύγει μόνη της και να ανεβαίνει στον τέταρτο όροφο από τον οποίο και έπεσε στο κενό. Ο άνδρας φέρεται να βγαίνει από το δωμάτιό του, μετά την πτώση της νεαρής γυναίκας.

Ενοικοι της πολυκατοικίας της οδού Κολοκοτρώνη ανέφεραν ότι άκουσαν τη νεαρή γυναίκα και τον 45χρονο να καβγαδίζουν. Λίγο μετά τις 3.30 τα ξημερώματα, ακούστηκε έντονος διαπληκτισμός για περίπου 10–15 λεπτά και μετά η γυναίκα φώναξε έξω από την πόρτα του διαμερίσματος «γλυκέ μου, άνοιξε».

Ακούστηκε σπάσιμο τζαμαρίας

Για μερικά λεπτά επικράτησε ησυχία αλλά λίγο πριν από τις 4.00 π.μ. ακούστηκε εκ νέου φασαρία και ένας έντονος ήχος από σπάσιμο τζαμαρίας. Επρόκειτο για το τζάμι του παραθύρου του τέταρτου ορόφου από τον οποίο έπεσε η γυναίκα.

Ο 45χρονος έχει προσαχθεί και υποστηρίζει ότι δεν τη γνώριζε. Ισχυρίζεται ότι τη συνάντησε μέσω της εφαρμογής Tinder, καθώς ήταν η τελευταία του διανυκτέρευση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας κατανάλωσαν αλκοόλ και συνευρέθηκαν σεξουαλικά, και στη συνέχεια την έδιωξε από το διαμέρισμα χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος τσακωμός.

Κατά την ιατροδικαστική εξέταση διαπιστώθηκαν τραύματα στο πρόσωπο και το σώμα της γυναίκας, καθώς και αμυχές στο σώμα του 45χρονου.

Πηγή: skai.gr

