Μυτιλήνη: Ανοιχτή γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου την Παρασκευή

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου ανακοινώνει ανοιχτή γενική συνέλευση την Παρασκευή 24 Απριλίου στο Δημοτικό Θέατρο Καλλονής με στόχο τη σύσταση επιτροπής πληγέντων από τα μέτρα για τον αφθώδη πυρετό.

Η επιτροπή θα αναλάβει την πίεση για πλήρη κρατική στήριξη (100%) στην ανασύσταση των κοπαδιών που επλήγησαν λόγω της ζωονόσου.

Η ανακοίνωση τονίζει τον σκληρό αγώνα που δίνεται πάνω από έναν μήνα μετά την εμφάνιση κρούσματος αφθώδη πυρετού στη Λέσβο και τη δυναμική κινητοποίηση με μπλόκα στο λιμάνι για την άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση.

Γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου προγραμματίζεται ως απάντηση στη διακοπή της κατάληψης του λιμανιού της Μυτιλήνης από διαμαρτυρόμενους κτηνοτρόφους. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Απριλίου στις 8.30 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Καλλονής.

Στόχος της συνέλευσης είναι η σύσταση επιτροπής πληγέντων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, υπό την ευθύνη της ομοσπονδίας, με σκοπό την ενίσχυση της πίεσης για 100% κρατική στήριξη στην ανασύσταση των κοπαδιών.

Στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου επισημαίνεται ότι εδώ και πάνω από έναν μήνα δίνεται «ένας σκληρός αγώνας επιβίωσης» μετά την εμφάνιση κρούσματος αφθώδους πυρετού στο νησί. Τις τελευταίες οκτώ μέρες, μέσω μπλόκου στο λιμάνι, «ασκήθηκε μεγάλη πίεση και στριμώχτηκε η κυβέρνηση».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να δεχτεί σε συναντήσεις τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων, ενώ προηγουμένως υπήρχε αποκλεισμός. Επίσης, ελήφθησαν κάποια μέτρα, τα οποία όμως, όπως τονίζεται, δεν λύνουν το πρόβλημα.

Οι κινητοποιήσεις, όπως αναφέρεται, πάγωσαν σκέψεις άμεσης καταστολής και δυσκόλεψαν την κυβέρνηση αλλά και τα τοπικά στελέχη της.

Ο αγώνας, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, «δεν είναι 'μια κι έξω', αλλά συνεχίζεται με κάθε μορφή». Οι κτηνοτρόφοι και αγρότες δηλώνουν ότι βρίσκονται αντιμέτωποι όχι μόνο με τον αφθώδη πυρετό, αλλά και με μια πολιτική που «τους θεωρεί αναλώσιμους», καθώς και με ένα σύστημα που υποτάσσει την παραγωγή και την επιβίωση του νησιού στα συμφέροντα των καρτέλ της φέτας.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται η ανάγκη συνέχισης του αγώνα και η σημασία της αλληλεγγύης που εκφράστηκε τις προηγούμενες ημέρες από τον λαό της Λέσβου.

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ως ανεπαρκή, επισημαίνοντας ότι «δεν απαντούν στο πρόβλημα» και ότι «παραμένει ο στραγγαλισμός του νησιού και των κτηνοτρόφων προς όφελος λίγων μεγαλοεξαγωγέων».

Όπως αναφέρεται, «η δύναμη του οργανωμένου, μαζικού, ενιαίου αγώνα κτηνοτρόφων και αγροτών, με τη στήριξη εργαζομένων και επαγγελματιών, είναι καθοριστική». Όλοι όσοι πλήττονται από την ακρίβεια και τα προβλήματα ενώνουν τις δυνάμεις τους, στοχεύοντας «τον πραγματικό ένοχο της κατάστασης, δηλαδή την πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων».

Η αλληλεγγύη του λαού της Λέσβου χαρακτηρίζεται συγκινητική και, όπως σημειώνεται, «έδωσε τη δύναμη να συνεχιστεί ο αγώνας». Κάθε εργαζόμενος και νησιώτης καλείται να σταθεί στο πλευρό των κτηνοτρόφων και τις επόμενες ημέρες.

Τα βασικά αιτήματα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου περιλαμβάνουν:

«Όχι στο πέταμα του κόπου μας: 'Αμεση εφαρμογή πρωτοκόλλων για την επεξεργασία και μεταποίηση του γάλακτος εντός του νησιού με θερμική επεξεργασία, ώστε να μη χύνεται το γάλα και να μη χάνεται η παραγωγή. Να δοθούν άδειες διακίνησης και εκτός νησιού των μεταποιημένων προϊόντων και του θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος τώρα!

Οργάνωση Εμβολιασμών Τώρα: Με αποκλειστικά επιστημονικά και όχι εμπορικά κριτήρια, για να μπει φρένο στη μετάδοση του ιού.

Μαζικές Προσλήψεις Μόνιμων Κτηνιάτρων: Πλήρη στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και των περιφερειακών κτηνιατρείων του νησιού τώρα.

Ολοκληρωμένο σχέδιο για πλήρη ανασύσταση των Κοπαδιών με 100% κρατική χρηματοδότηση.

Αναπλήρωση Εισοδήματος στο 100% στον κτηνοτρόφο:

Αποζημίωση για το γάλα και τα σφάγια (Πάσχα κλπ) .

Κάλυψη των αυξημένων εξόδων για ζωοτροφές λόγω της καραντίνας.

Πάγωμα Χρεών και Οφειλών: 'Αμεση αναστολή πληρωμών σε τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία για όλους τους πληγέντες κτηνοτρόφους.

Κρατικά Μέτρα Βιοασφάλειας: Αποκλειστική κρατική ευθύνη για απολυμαντικές τάφρους και θωράκιση των μονάδων και των τυροκομείων».

Πηγή: skai.gr

