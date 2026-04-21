Επεισοδιακή καταδίωξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Επεισοδιακή καταδίωξη και σύλληψη 21χρονου μοτοσικλετιστή σημειώθηκε χθες (20/4) μέρα-μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο 21χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς να φοράει κράνος και έχοντας καλυμμένη, την πινακίδα κυκλοφορίας.

Σε σήμα των αστυνομικών δεν σταμάτησε, επιχείρησε να διαφύγει, μπήκε σε μονόδρομους, πέρασε κόκκινους σηματοδότες και τελικά μετά από λίγη ώρα, αφού αναστάτωσε το κέντρο, εντοπίστηκε και συνελήφθη.

