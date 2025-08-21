Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νικαίας νοσηλεύεται ο Τομ Γκρίνγουντ, CEO της Velocity και ιδρυτής της Volt, μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στη Μύκονο την Τετάρτη. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη.

Ο Γκρίνγουντ υπέστη πολλαπλά κατάγματα από τη μέση και κάτω και διασωληνώθηκε ώστε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, ο Γκρίνγουντ οδηγούσε μια γουρούνα όπου ενεπλάκη σε σοβαρή σύγκρουση. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της Μυκόνου, όπου παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, υπέστη έμφραγμα.

Εν συνεχεία, το πλήρωμα του ελικοπτέρου ιδιωτικής ασφάλισης, αρνήθηκε να τον παραλάβει λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κρίνοντας ότι οι πιθανότητες να κρατηθεί στη ζωή ήταν λιγοστές.

Τελικά, μεταφέρθηκε με ειδικό αεροσκάφος του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, κατά τη διάρκεια της οποίας οι γιατροί επιδόθηκαν σε διαδικασία ανάνηψης.

Ποιος είναι ο Γκρίνγουντ

Ο Τομ Γκρίνγουντ είναι επιχειρηματίας στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και διευθύνων σύμβουλος με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη χρηματοοικονομικής υποδομής.

Ίδρυσε την IFX Payments το 2005, μετατρέποντάς την σε μια παγκόσμια εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας με την κυκλοφορία της ibanq, μιας κορυφαίας ενσωματωμένης χρηματοοικονομικής πλατφόρμας.

Το 2019, ίδρυσε την Volt, μια εταιρεία πληρωμών σε πραγματικό χρόνο που επεκτάθηκε παγκοσμίως και ανακηρύχθηκε «UK Fintech of the Year» το 2024.

Σήμερα, είναι Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της Velocity, μιας πλατφόρμας χρηματοοικονομικής υποδομής που ενοποιεί τις παγκόσμιες πληρωμές και τη διαχείριση διαθεσίμων μέσω της τεχνολογίας stablecoin.

Πηγή: skai.gr

