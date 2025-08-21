Βίντεο-ντοκουμέντο από τη δράση της σπείρας που άνοιγε κοσμηματοπωλεία στη Θεσσαλονίκη, με λεία μεγαλύτερη των 194.000 ευρώ είδε το φως της δημοσιότητας.

Το ένα βίντεο από κλειστό κύκλωμα κοσμηματοπωλείου στη Θεσσαλονίκη, κατέγραψε τον Σεπτέμβριο του 2023 την δράση των δραστών, καθώς στη συγκεκριμένη περίπτωση η λεία άγγιξε τις 140.000 ευρώ.

Στο δεύτερο βίντεο οι προφυλακισμένοι δράστες είχαν μπει την 29/09/2023 σε κοσμηματοπωλείο στην Τούμπα και αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας 40.000 ευρώ ενώ το θύμα μετέβη στο σημείο και προσπάθησε να τους ακινητοποιήσει αλλά με χρήση βίας τον απώθησαν και διέφυγαν.

Η πολύμηνη έρευνα του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας Θεσσαλονίκης και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος οδήγησε στην ταυτοποίηση των 5 βασικών δραστών και των 6 συνεργών τους. Οι 5 κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους στον Ανακριτή.

Συνολικά, η οργάνωση συνδέεται με τουλάχιστον 20 εγκληματικές πράξεις, ανάμεσά τους ληστείες, διαρρήξεις σε κοσμηματοπωλεία, επιχειρήσεις και οικίες, κλοπές οχημάτων και πινακίδων, ακόμα και απόπειρα διάρρηξης Ιερού Ναού. Το οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 194.000 ευρώ, ενώ οι ζημίες ανέρχονται σε περίπου 17.000 ευρώ.

Η σπείρα είχε αναπτύξει εξελιγμένη μεθοδολογία δράσης: εναλλαγή «επιχειρησιακών» οχημάτων με κλεμμένες ή πλαστές πινακίδες, χρήση υπόγειου χώρου στάθμευσης για απόκρυψη των μέσων διαφυγής, αλλά και «βιτρίνα» συνεργών που αναλάμβαναν τη μεταβίβαση οχημάτων σε εικονικούς ιδιοκτήτες ώστε να σβήνουν τα ίχνη.

Να σημειωθεί πως η υπόθεση θεωρείται από τις μεγαλύτερες εξαρθρώσεις το τελευταίο διάστημα.

Πηγή: Grtimes.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.