C-130 καθηλώθηκε στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς, μετά από πρόσκρουση με κολόνα που βρίσκεται στην πίστα του αεροδρομίου. Ο «Ηρακλής» της 356 μοίρας είχε απογειωθεί νωρίτερα απ’ την 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα με αρχικό προορισμό το Άκτιο ώστε να παραλάβει από εκεί ιατρικό προσωπικό.

Στη συνέχεια κλήθηκε να συνεισφέρει σε αεροδιακομιδή από το αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Όταν προσγειώθηκε το μεταφορικό αεροσκάφος ακολούθησε το όχημα «Follow Me» που κατεύθυνε το σημείο στάθμευσης. Για άγνωστο λόγο χτύπησε η μία πτέρυγα σε κολόνα. Κλιμάκιο της 356 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών μεταβαίνει στην Κεφαλονιά ώστε οι μηχανικοί να διαπιστώσουν το μέγεθος της ζημιάς.

Πηγή: skai.gr

