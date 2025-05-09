Συνελήφθη, προχθές (Τετάρτη 9 Μαΐου 2025) το μεσημέρι στη Μύκονο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, 28χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία.

Ειδικότερα, για την υπόθεση αυτή προηγήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία, ο 28χρονος δημιούργησε εικονικό λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης όπου ανάρτησε γυμνή φωτογραφία της πρώην συντρόφου του που είχε ληφθεί όταν ήταν ανήλικη.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας εντοπίσθηκε ο δράστης, κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε και ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του, όπου μεταξύ άλλων βρέθηκε και κατασχέθηκε μια ακόμη συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου, ενώ τα κατασχεμένα πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών προς εξέταση.

Πηγή: skai.gr

