Ένας άνδρας, εργαζόμενος σε επιχείρηση καθαρισμού οχημάτων, συνελήφθη χθες το μεσημέρι (08/05) από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου με την κατηγορία της αντιποίησης Aρχής.
Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού του περιπολικού οχήματος, ο ίδιος φέρεται να έκανε χρήση των μεγαφώνων του οχήματος και μάλιστα το κατέγραψε και δημοσίευσε στο TikTok. Στη συνέχεια συνελήφθη.
Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
Δείτε βίντεο:
