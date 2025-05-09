Ένας άνδρας, εργαζόμενος σε επιχείρηση καθαρισμού οχημάτων, συνελήφθη χθες το μεσημέρι (08/05) από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου με την κατηγορία της αντιποίησης Aρχής.

Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού του περιπολικού οχήματος, ο ίδιος φέρεται να έκανε χρήση των μεγαφώνων του οχήματος και μάλιστα το κατέγραψε και δημοσίευσε στο TikTok. Στη συνέχεια συνελήφθη.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: skai.gr

