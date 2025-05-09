Ένας 43χρονος Έλληνας συνελήφθη χθες το βράδυ, στον κρατικό αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος των κυπριακών αρχών, με την κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές.

Συγκεκριμένα κατηγορείται για κλοπή που φέρεται να τελέστηκε πέρσι στην Κύπρο με λεία 500.000 ευρώ, σε χρήματα, τιμαλφή και χρυσαφικά.

Ο 43χρονος αρνείται την κατηγορία και παραμένει υπό κράτηση, μέχρι να αποφασιστεί εάν θα εκδοθεί στην Κύπρο για να δικαστεί εκεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

