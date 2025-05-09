Βαρύ πένθος για την οικογένεια της Καλομοίρας - Έφυγε από τη ζωή ο πεθερός της

Mια μεγάλη απώλεια βιώνουν η Καλομοίρα και ο σύζυγός της Γιώργος Μπούσαλης αφού ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του. Και ήταν μια πολύ δεμένη οικογένεια. Φαίνεται και από τα λόγια που έγραψε για να τον αποχαιρετίσει δημόσια με μια σειρά από φωτογραφίες της ζωής του.
«Δεν ήταν απλώς ο πατέρας του συζύγου μου έγινε ένας δεύτερος πατέρας για μένα.
Σοφός, καλοσυνάτος και γεμάτος αγάπη, γεννήθηκε στα Νιάτα Λακωνίας και έχασε τη βιολογική του μητέρα μόλις στα 5 του χρόνια. Ο πατέρας του τον έστειλε στην Αμερική με μόνο 20 δολάρια στην τσέπη για να χτίσει μια καλύτερη ζωή. Με επιμονή, καρδιά και με τη θαυμάσια πεθερά μου, τη Λούλα, στο πλευρό του, έχτισε μια κληρονομιά από το τίποτα....
