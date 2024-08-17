MyCoast: Πάνω από 2.500 έλεγχοι μετά από καταγγελίες σε μία εβδομάδα

Σε 2.500 ελέγχους καταγγελιών πολιτών για παραβάσεις σε αιγιαλό και παραλίες σε όλη την χώρα την τελευταία εβδομάδα- 12.500 συνολικά από τις αρχές του καλοκαιριού - προχώρησαν οι Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έως σήμερα. Συνολικά κατά τη φετινή περίοδο ελέγχθηκαν περισσότερες από 1.600 επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 450 την τελευταία εβδομάδα.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και τους κατά τόπους Δήμους, ενώ οι καταγγελίες που εξετάστηκαν προήλθαν κατά βάση μέσω της εφαρμογής MyCoast, αλλά και μέσω τηλεφωνικών κλήσεων από τους πολίτες στις κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες.

Η γενική εικόνα από τους μαζικούς ελέγχους των τελευταίων εβδομάδων είναι σαφώς πιο βελτιωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς η πλειονότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις παραλίες έχουν συμμορφωθεί με τους νέους κανόνες και το νέο νομικό πλαίσιο.

Ωστόσο, από τους ελέγχους προέκυψαν και αρκετές παραβάσεις, που περιλαμβάνουν απουσία ανάρτησης πινακίδων μέχρι υπερβάσεις του υπό κατάληψη χώρου από επιπλέον ομπρελοκαθίσματα, άλλες κατασκευές καθώς και περιπτώσεις που ήταν αυθαίρετη η κατάληψη χωρίς σύμβαση παραχώρησης. Σε όλες τις επιχειρήσεις που αποδείχθηκαν παραβάσεις, δρομολογήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, ενώ στις περιπτώσεις που δεν υπήρχε σύμβαση έχουν διενεργηθεί συνολικά 36 σφραγίσεις τμημάτων παραλίας που παράνομα είχαν καταληφθεί, εκ των οποίων οι 14 την τελευταία εβδομάδα στις περιοχές Κέρκυρα (2), Μεσσηνία (2), Ηλεία (3), Κεφαλλονιά (7).

Σημειώνεται πως οι 7 περιοχές της χώρας που από την αρχή του καλοκαιριού συγκέντρωσαν τις περισσότερες καταγγελίες και ελέγχθηκαν κατά προτεραιότητα είναι οι εξής:

• Χαλκιδική: Εξετάστηκαν 1.930 καταγγελίες. Έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες σε 24 παραλίες όπου έχουν γίνει περίπου 1.500 καταγγελίες.

• Ανατολική Αττική: Εξετάστηκαν 1.579 καταγγελίες από τις οποίες 183 τις τελευταίες 5 μέρες. Έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες σε 22 παραλίες, δηλαδή στο 80% των παραλιών όπου έχουν γίνει καταγγελίες.

• Πρέβεζα: Εξετάστηκαν 1.355 καταγγελίες. Τα κλιμάκια των ελεγκτών προχώρησαν σε ελέγχους σε 8 παραλίες, στις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 600 καταγγελίες.

• Δωδεκάνησα: Εξετάστηκαν 799 καταγγελίες. Τα κλιμάκια των ελεγκτών προχώρησαν σε ελέγχους σε 16 παραλίες, όπου έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 330 καταγγελίες. Στη Ρόδο έχει συσταθεί κοινή ομάδα ελέγχου μεταξύ Κτηματικής Υπηρεσίας, Δήμου και άλλων υπηρεσιών και υπάρχει συντονισμός και στενή συνεργασία για τους ελέγχους.

• Κυκλάδες: Οι Κυκλάδες συγκεντρώνουν φέτος σχετικά χαμηλό αριθμό καταγγελιών. Μέχρι στιγμής έχουν ελεγχθεί 552 καταγγελίες και έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες σε Μύκονο και Πάρο. Κλιμάκιο της Κτηματικής Υπηρεσίας βρίσκεται στη Θήρα και συνεργάζεται για ελέγχους και αυτοψίες με τον Δήμο ενώ υπάρχει επίσης συνεργασία με τον Δήμο για αυτοψίες στην Νάξο, Τήνο και 'Ανδρο.

• Κέρκυρα: Εξετάστηκαν 372 καταγγελίες. Διενεργήθηκαν αυτοψίες σε 4 παραλίες στις οποίες έγιναν 77 καταγγελίες.

• Χανιά: Εξετάστηκαν 264 καταγγελίες συνολικά, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε συνολικά 7 παραλίες, στις οποίες ήδη έχουν διενεργηθεί αυτοψίες.

