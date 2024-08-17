Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με βάση τις διασταυρώσεις και τα στοιχεία, που αντλούνται από το myDATA και επεξεργάζονται από τον ειδικό αλγόριθμο.

Με βάση αυτά, οι ελεγκτές συγκρίνουν τους φετινούς τζίρους με τη φορολογική συμπεριφορά περασμένων χρήσεων και βγάζουν… λαβράκια.

Αυτό συνέβη και με πολύ γνωστό εστιατόριο για ψάρι στη Βουλιαγμένη, από το οποίο ζητήθηκε να προσκομίσει στοιχεία για προηγούμενες χρήσεις.

Στην κατάληξη της έρευνας, διαπιστώθηκε μη έκδοση αποδείξεων ή τιμολογίων αξίας 200.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 48.000 ευρώ, μόνο για μία συγκεκριμένη περίοδο ελέγχου. Δηλαδή, το εστιατόριο έκανε το κόλπο με τα δελτία παραγγελίας, μην εκδίδοντας αποδείξεις για το σύνολο των δελτίων που είχε εκδώσει!

Στην επιχείρηση επιβλήθηκε πρόστιμο 24.000 ευρώ - το 50%, δηλαδή, του ΦΠΑ, όπως προβλέπεται - και έχει αρχίσει φορολογικός έλεγχος για όλες τις χρήσεις, από το 2018 μέχρι σήμερα.

Τα στοιχεία που λαμβάνει η ΑΑΔΕ από τις πλατφόρμες delivery, και τα διασταυρώνει με το myDATA, έδειξαν ότι ψητοπωλείο στους Αμπελόκηπους δεν είχε εκδώσει 26.000 αποδείξεις, αξίας 143.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 34.000 ευρώ. Στην επιχείρηση επιβλήθηκε το πρόστιμο των 17.000 ευρώ, και έχει αρχίσει αναλυτικός φορολογικός έλεγχος.

Ιταλικό εστιατόριο στο Παλαιό Φάληρο, στο τέλος κάθε ημέρας, εκδίδοντας τις τελικές αποδείξεις, ακύρωνε παραγγελίες που είχαν ήδη εκτελεστεί. Έτσι, βρέθηκε από το 2018 έως το 2022, να μην έχει δηλώσει 311.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 57.000 ευρώ. Πρόστιμο επιβλήθηκε και εδώ 28.500 ευρώ, ενώ διεξάγεται έλεγχος σε βάθος, των βιβλίων της επιχείρησης.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

