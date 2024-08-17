Αγροτική έκταση με καλαμιές και θάμνους καίει η φωτιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή της Αμαλιάδας, στην Ηλεία.

Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και εννέα οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα.

Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί μέχρι τώρα κάποια κατοικημένη περιοχή.

