Φωτιά σε εργοστάσιο στην Κόρινθο

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε βιομηχανία στην Κόρινθο, ενώ εστάλη και μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, λόγω των επιβλαβών καπνών.

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε βιομηχανία κοντά στο Πεδίο Βολής στην Κόρινθο.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και 13 οχήματα.Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: korinthostv.gr

Πηγή: skai.gr

