Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά σε εργοστάσιο στην Κόρινθο - Μήνυμα 112 για καπνούς - Δείτε βίντεο

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν σπεύσει στο σημείο

Φωτιά σε εργοστάσιο στην Κόρινθο

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε βιομηχανία στην Κόρινθο, ενώ εστάλη και μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, λόγω των επιβλαβών καπνών.

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε βιομηχανία κοντά στο Πεδίο Βολής στην Κόρινθο.

Δείτε βίντεο από το σημείο: 

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και 13 οχήματα.Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: korinthostv.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Κόρινθος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark