Βατραχάνθρωπος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια άσκησης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2024, περί ώρας 12:10, κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης στη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών, απώλεσε τις αισθήσεις του ο Κελευστής (Τ/ΗΝ/ΔΒ) Α.Κ.



​Στον Υπαξιωματικό παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες και εκτελέστηκαν ενέργειες καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης από κατάλληλο υγειονομικό προσωπικό. Ακολούθως διακομίσθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο όπου παρά τις επίμονες προσπάθειες του υγειονομικού προσωπικού του νοσοκομείου, διαπιστώθηκε ο θάνατος του.



​Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί οι οικείοι του και έχουν αναληφθεί οι προβλεπόμενες ενέργειες για τη διερεύνηση των συνθηκών και αιτιών.

Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του συναδέλφου μας».

Πηγή: skai.gr

