Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Μποτιλιάρισμα 8 χιλιομέτρων έχει δημιουργηθεί στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την περιοχή του Ρέντη και έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το μποτιλιάρισμα δημιουργήθηκε από νωρίς το πρωί εξαιτίας ακινητοποιημένου ΙΧ αυτοκινήτου στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία για να το απομακρύνει, αλλά το μποτιλιάρισμα που έχει δημιουργηθεί σε συνδυασμό με την ώρα αιχμής αναμένεται να ταλαιπωρήσει ιδιαίτερα τους οδηγούς.

Υπενθυμίζεται πως από χθες είναι σε ισχύ ο δακτύλιος.

Κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου από το Δαφνί προς τη λεωφόρο Σχιστού λόγω σύγκρουσης νωρίτερα ανάμεσα σε δυο ΙΧ αυτοκίνητα και μια μοτοσυκλέτα.

Επιπλέον, δύο τροχαία σημειώθηκαν στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα από την Αττική Οδό προς τις Τρεις Γέφυρες.

Στην Αττική Οδό, μεγάλο μποτιλιάρισμα υπάρχει προς το αεροδρόμιο από την περιφερειακή Αιγάλεω προς το κόμβο Ηρακλείου.

Πηγή: skai.gr

