Πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα: 24 φωτιές σε 24 ώρες

Σε 24 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη την χώρα. Από αυτές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι 21 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη τρεις.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Σύλληψη άνδρα για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα στον Πειραιά

Στη σύλληψη ενός άνδρα και στην επιβολή διοικητικού προστίμου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, εντός οικοπεδικού χώρου στο Νέο Ικόνιο στον Πειραιά. Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, συνελήφθη, σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ. Πειραιά, αλλοδαπός, ο οποίος προέβη σε εκτέλεση θερμών εργασιών, προκαλώντας πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στο Νέο Ικόνιο, στον Πειραιά και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.406,25 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

