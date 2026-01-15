Κρίσιμη καμπή για τα αγροτικά μπλόκα

της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Σήμερα αναμένεται η απάντηση της κυβέρνησης για τον χρόνο συνάντησης του πρωθυπουργού με της αντιπροσωπείας των αγροτών των μπλόκων, που αποφάσισαν στη χθεσινή πανελλαδική σύσκεψη να προσέλθουν σε διάλογο χωρίς συλλαλητήριο και με τους δρόμους ανοιχτούς. Η συνάντηση θα γίνει πιθανότατα αύριο ή το αργότερο τη Δευτέρα. Ωστόσο, από την κυβέρνηση διαμηνύεται σε όλους τους τόνους ότι παραμένει βασική προϋπόθεση να ανοίξουν όλοι οι δρόμοι και να υπάρχει πουθενά παρεμπόδιση της κυκλοφορίας.

Εκτιμάται ότι πλέον βρισκόμαστε κοντά στην ολοκλήρωση των αγροτικών κινητοποιήσεων. Τουλάχιστον οι χθεσινές εξελίξεις και οι αποφάσεις που ελήφθησαν στην πανελλαδική σύσκεψη δημιούργησαν την αίσθηση ότι δεν υπάρχει διάθεση νέας κλιμάκωσης και ότι επικράτησαν οι πιο ψύχραιμες φωνές έναντι όσων υποστήριζαν τη γραμμή για πιο δυναμικές κινήσεις και κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα. Με αυτά τα δεδομένα, και στην κυβέρνηση υπάρχει αισιοδοξία ότι διαμορφώνεται ένας διάδρομος, που μπορεί να οδηγήσει σε λήξη των αγροτικών κινητοποιήσεων, που μετράνε πλέον 47 μέρες.

Βεβαίως, οι συνεννοήσεις συνεχίζονται, όπως και χθες καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, να διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας. Μέχρι να συμφωνηθεί η συνάντηση σε όλες τις λεπτομέρειές της, με μεγάλη προσοχή συνεχίζεται η συζήτηση, καθώς η μέχρι τώρα εμπειρία έχει δείξει ότι ο παραμικρός λανθασμένος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει αναστάτωση και ανατροπές.

Από την κυβέρνηση επισημαίνουν ότι όσα ειπώθηκαν την Τρίτη από τον πρωθυπουργό, αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με την αντιπροσωπεία των αγροτών που δέχθηκαν εξαρχής να προσέλθουν σε διάλογο, παραμένουν σε πλήρη ισχύ: προσπάθεια για επίλυση των προβλημάτων, στο πλαίσιο πάντοτε των δυνατοτήτων, και ταυτόχρονα εφαρμογή του νόμου. Αυτό μεταφράζεται σε σαφές μήνυμα ότι τυχόν παράταση των κινητοποιήσεων με τη μορφή αποκλεισμού των δρόμων θα αντιμετωπιστεί με βάση τα προβλεπόμενα από την αστυνομία και τις αρμόδιες αρχές. «Η κυβέρνηση δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια, θεατής της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί» είναι το μήνυμα που εκπέμπεται.

Στο πλαίσιο της επιδίωξης να δοθεί το μήνυμα ότι υπάρχει κάθε καλή διάθεση για επίλυση προβλημάτων, χθες δόθηκαν οι πρώτες διευκρινίσεις σχετικά με τα μέτρα που συζητήθηκαν στη συνάντηση της Τρίτης. Οπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, για την χαμηλή τιμή ρεύματος στα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ακόμα και οι αγρότες που δεν βρίσκονται σε ρύθμιση, εφόσον ενταχθούν άμεσα, σε δώδεκα μήνες θα είναι και αυτοί δικαιούχοι. Για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο Πετρέλαιο, δημιουργείται εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα, με την οποία θα αφαιρείται στην αντλία ο Ειδικός Φόρος και ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε αυτόν, με βάση την ποσότητα που δικαιούται ο κάθε παραγωγός.

