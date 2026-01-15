Ταξί: Συνεχίζεται και σήμερα η απεργία – Πορεία προς τη Βουλή

Συνεχίζουν και σήμερα Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου, για τρίτη ημέρα, την απεργία οι αυτοκινητιστές ταξί της Αττικής, σύμφωνα με απόφαση του ΣΑΤΑ.

Οι αυτοκινητιστές έχουν δώσει ραντεβού στις 10 το πρωί στα γραφεία του συνδικάτου, με σκοπό να πραγματοποιήσουν πορεία, χωρίς τα αυτοκίνητα, προς τη Βουλή, προκειμένου να συναντηθούν με εκπροσώπους των κομμάτων και να τους επιδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους.

Οι οδηγοί ταξί αντιδρούν στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης και ζητούν την άμεση απόσυρση της ρύθμισης, καθώς και ένα ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο για την εφαρμογή της.

