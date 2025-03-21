ΟΑΣΘ: Για ακόμα 3 μήνες συνεχίζεται η διάθεση των χάρτινων μηνιαίων καρτών και εισιτηρίων

Ο ΟΑΣΘ ανακοίνωσε ότι η διάθεση των κλασικών, χάρτινων καρτών απεριορίστων διαδρομών με τα λεωφορεία, θα συνεχιστεί για τους επόμενους τρεις μήνες, δηλαδή Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. Για το ίδιο χρονικό διάστημα θα εξακολουθήσουν να διατίθενται και τα παλαιού τύπου, χάρτινα εισιτήρια.

Στην απόφαση αυτή προχώρησε ο ΟΑΣΘ κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον ΟΣΕΘ, τον αρμόδιο φορέα για το κόμιστρο, ώστε να υπάρξει επαρκές χρονικό διάστημα για να λειτουργήσει πλήρως το νέο σύστημα κομίστρου.

Με τον τρόπο αυτό, στην 3μηνη μεταβατική περίοδο προσαρμογής των μηχανημάτων έκδοσης και πώλησης ηλεκτρονικών προϊόντων κομίστρου, το επιβατικό κοινό δεν θα αντιμετωπίζει προβλήματα εύρεσης εισιτηρίων.

Ο ΟΑΣΘ, υπενθυμίζει ότι τα κλασικά, χάρτινα εισιτήρια διατίθενται σε περισσότερα από 750 καταστήματα – σημεία λιανικής πώλησης σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, για μία ακόμα φορά ο Οργανισμός απευθύνει έκκληση στους επιβάτες να αγοράζουν το εισιτήριό τους επί εδάφους, πριν από την επιβίβασή τους στα λεωφορεία.

Τέλος, επισημαίνει πως η διάθεση καρτών απεριορίστων διαδρομών για τον μήνα Απρίλιο έχει αρχίσει ήδη στα 16 εκδοτήρια του ΟΑΣΘ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.