Δεμένα στα λιμάνια θα είναι τα πλοία της χώρας στις 9 Απριλίου καθώς η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας αποφάσισε τη συμμετοχή της, στην24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ.

Όπως τονίζει το συνδικαλιστικό όργανο των ναυτικών η απεργία έχει πανελλαδικό χαρακτήρα και αφορά όλες τις κατηγορίες πλοίων, καθώς όπως επισημαίνεται εξακολουθούν να παραμένουν σε εκκρεμότητα τα αιτήματα των ναυτεργατών, παρά τις διαβεβαιώσεις και δεσμεύσεις του πρώην υπουργού Ναυτιλίας Χρήστου Στυλιανίδη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

