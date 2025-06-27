Μουτζούρης για την φωτιά στη Χίο: Καθοριστική η βοήθεια των εθελοντών

Συνέντευξη τύπου με θέμα τις εμπειρίες τους από την πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά στην Χίο, έδωσαν σήμερα ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης και στελέχη της περιφέρειας.

Ο περιφερειάρχης εξήρε την συνεισφορά των εθελοντικών οργανώσεων, τόνισε την οργανωμένη προσπάθεια και βοήθεια του κεντρικού κράτους και αναφέρθηκε στις ενέργειες της περιφέρειας και στην καθοριστική συμβολή της στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Όπως είπε, «από την Κυριακή το βράδυ που μεταβήκαμε στην Χίο, γυρίσαμε όλο το νησί, όπου υπήρχαν εστίες, και προσπαθήσαμε να συντονίσουμε και να βοηθήσουμε τις προσπάθειες όλων ώστε να σβηστεί η φωτιά. Το κράτος λειτούργησε και αυτό οφείλω να το ομολογήσω. Είδα αεροπλάνα να πετάνε συνεχώς, είδα αντίδραση, είδα οργάνωση. Η περιφέρεια ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή. Παρείχαμε κάθε βοήθεια, δώσαμε σωλήνες πυρόσβεσης που μας ζητήθηκαν και κατά την διάρκεια της φωτιάς και χτες. Θέλω όμως να σταθώ στους εθελοντές. Στην Χίο δραστηριοποιούνται 17 εθελοντικές οργανώσεις, εκ των οποίων οι 11 είναι πιστοποιημένες. Αν δεν ήταν οι εθελοντές θα ήταν πολύ άσχημα τα πράγματα. Είναι οργανωμένοι οι εθελοντές και τους συγχαίρω.

Σημαντική ήταν η βοήθεια των δασοπυροσβεστών, οι οποίοι έχουν πολλές γνώσεις και είμαστε σε πλήρη συνεργασία μαζί τους. Στην Χίο έχουμε παραχωρήσει ένα μέρος του κτιρίου Καλουτά για να στεγαστούν και το ίδιο θα κάνουμε και στην Λέσβο. Και η περιφέρεια θα έρθει αρωγός και θα στηρίξει και τις εθελοντικές ομάδες. Θέλω όμως να πω και κάτι. Το κράτος δεν ενισχύει τις περιφέρειες για την Πολιτική Προστασία. Δίνει όμως στους δήμους.

Σήμερα έχουμε συγκαλέσει συντονιστικό στην Μυτιλήνη, για να συζητήσουμε που βρισκόμαστε και με βάση αυτά που είδαμε στην Χίο να δούμε πώς μπορούμε να οχυρωθούμε ακόμα περισσότερο και να δούμε τυχόν παραλείψεις. Το ευτύχημα είναι πάντως ότι δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές, δεν κάηκαν σπίτια και δεν μπήκε η φωτιά στον αστικό ιστό, ούτε επηρέασε τα μαστιχόδεντρα».

Εκτός του κ. Μουτζούρη, στη συνέντευξη τύπου συμμετείχαν επίσης οι αντιπεριφερειάρχες Κώστας Αρώνης και Χρυσόστομος Χατζηκυριαζής, ο εκτελεστικός γραμματέας της περιφέρειας Αριστόβουλος Ελευθερίου, ο συμπαραστάτης του Πολίτη της περιφέρειας Μιχάλης Ταμβακέλλης, ο προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων έργων της περιφέρειας Ευστράτιος Βερβέρης και ο τμηματάρχης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε Λέσβου κ. Πατσέλης.

Ο αντιπεριφερειάρχης Χρυσόστομος Χατζηκυριαζής σημείωσε:

«Θέλω να σταθώ σε δύο πράγματα. Το ένα είναι η μεγάλη συμβολή των εθελοντών που βρέθηκαν στο πεδίο από την πρώτη στιγμή και χωρίς την βοήθεια τους δεν ξέρουμε τι αποτελέσματα θα είχε αυτή η φωτιά. Το δεύτερο είναι η παρουσία του περιφερειάρχη. Από τις 5 το πρωί έως αργά το βράδυ ήταν στο πεδίο, από χωριό σε χωριό, μιλούσε με τους εθελοντές, με τους πολίτες, έδινε κουράγιο, συντόνιζε και η παρουσία του ήταν καθοριστική. Έφυγε μετά από τρείς μέρες συνεχούς παρουσίας και μόνο όταν έσβησαν όλα τα μέτωπα».

Οι υπόλοιποι ομιλητές στάθηκαν στις προσπάθειες που κατέβαλε η περιφέρεια, ώστε σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες και τους εθελοντές να αποφευχθούν τα χειρότερα, σημειώνοντας πως θα πρέπει άπαντες να βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς οι καιρικές συνθήκες τις τελευταίες ημέρες ευνοούν το ξέσπασμα πυρκαγιών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

