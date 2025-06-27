Στις φυλακές οδηγείται, με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ο 43χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 59χρονου ιδιοκτήτη καφετέριας, Δημήτρη Τσαδήμα, πατέρα τριών παιδιών, που συγκλόνισε τη Λαμία.

Η απολογία του ενώπιον των δικαστικών Αρχών διήρκεσε περίπου 3,5 ώρες, με τους λειτουργούς τής Δικαιοσύνης να κρίνουν ότι συντρέχουν λόγοι για την προσωρινή του κράτηση.

Ο 43χρονος οδηγήθηκε στα Δικαστήρια Λαμίας λίγο πριν τις 10:00 το πρωί, συνοδευόμενος από ισχυρή αστυνομική δύναμη, καθώς από νωρίς είχαν συγκεντρωθεί φίλοι και συγγενείς του αδικοχαμένου 59χρονου Δημήτρη Τσαδήμα για να εκφράσουν την οργή τους, τη θλίψη τους και την αγανάκτησή τους.

Σιωπηλός καθ' όλη τη διάρκεια της μεταγωγής του, ο κατηγορούμενος απέφυγε να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση δημοσιογράφων.

Ωστόσο, κατά την έξοδό του από το Δικαστικό Μέγαρο, ψέλλισε «Συγγνώμη για όλα, το μετανιώνω…».

«Δεν ήθελε να τον σκοτώσει»

Ο συνήγορος υπεράσπισης, Παναγιώτης Κυριάκου, που ορίστηκε αυτεπάγγελτα από τη Δικαιοσύνη, επιβεβαίωσε ότι ο κατηγορούμενος αποδέχεται τις πράξεις του, ωστόσο διαφοροποιεί τη στάση του ως προς το κίνητρο και την πρόθεση.

Όπως υποστήριξε, ο 43χρονος «δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση αλλά οδηγήθηκε σε ακραία αντίδραση, ύστερα από λεκτική αντιπαράθεση με το θύμα», γιατί «με όσα του είχε μεταφέρει τρίτο πρόσωπο, φέρεται το θύμα να διέδιδε δυσφημιστικά σχόλια για τον ίδιο και τη μητέρα του».

Κατά την υπερασπιστική του γραμμή, ο κατηγορούμενος μετέβη στο καφενείο για να ζητήσει εξηγήσεις και ακολούθησε έντονη φραστική αντιδικία, που εξελίχθηκε σε συμπλοκή. Στη συνέχεια -όπως ειπώθηκε- το θύμα φέρεται να έπεσε στο δάπεδο και ο 43χρονος, «σε κατάσταση αμόκ», το τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι.

Ο δικηγόρος του ανέφερε επίσης ότι ο πελάτης του «ζήτησε επανειλημμένα συγγνώμη ενώπιον του ανακριτή», δηλώνοντας μεταμέλεια για την πράξη του.

Πηγή: skai.gr

