Ηλεκτρονική αίτηση μπορούν να καταθέτουν όσοι επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕΛ -ΕΠΑΛ και ημερήσιων ΠΕΠΑΛ, από τις 30 Ιουνίου 2025 και ώρα 07:00 έως και τις 08 Ιουλίου 2025 και ώρα 23:59.

Οι αιτήσεις, που αναφέρονται στο ερχόμενο σχολικό έτος, 2025-26, θα υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές», στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-eggrafes.minedu.gov.gr, ή μέσω της διαδικτυακής πύλης www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

