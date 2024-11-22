Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χορτολιβαδική κυρίως έκταση, πάνω από τη Μονή Βροντησίου στο Ζαρό του Δήμου Φαιστού.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες που έσπευσαν με 10 οχήματα, δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ και μια ομάδα από την ΕΜΑΚ.

Η φωτιά δεν απειλεί μέχρι στιγμής ούτε τη Μονή Βροντησίου, ούτε κάποια κατοικημένη περιοχή, ενώ μέρος του μετώπου της εντοπίζεται κοντά σε δασώδη περιοχή.

Το έργο της πυρόσβεσης καθιστούν δύσκολο οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, ενώ δύσκολη είναι και η πρόσβαση των πυροσβεστών λόγω του ανάγλυφου της περιοχής.

