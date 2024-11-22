Συνελήφθη βραδινές ώρες χθες, Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2024, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, 23χρονος, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, ταυτοποιήθηκε και εντοπίσθηκε ο 23χρονος, ο οποίος κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητικής βίας.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, ο κατηγορούμενος υπέδειξε στους αστυνομικούς σημείο, όπου απέκρυβε ένα λειτουργικό αεροβόλο πιστόλι, με αμπούλα αερίου και γεμιστήρα κενή ατσάλινων σφαιριδίων, λόγος για τον οποίο και συνελήφθη.

Το αεροβόλο πιστόλι κατασχέθηκε και θα αποσταλεί στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

