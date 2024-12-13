Λογαριασμός
Super League 2: Η 13η αγωνιστική, ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

Δείτε τους αγώνες ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr - Αναλυτικά η λίστα

Super League 2

Η μάχη για την κορυφή συνεχίζεται με την 13η Αγωνιστική της Super League 2. Δείτε τους αγώνες ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Δείτε το trailer:

Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου στις 15.00, ο ΗΡΑΚΛΗΣ, αποφασισμένος για την επόμενη νίκη του, υποδέχεται στο Καυτανζόγλειο την ΑΕΛ. Περιγράφει ο Νίκος Παγκάκης.

Και την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στις 12.00, το ΑΙΓΑΛΕΩ έρχεται αντιμέτωπο, μέσα στην έδρα του, με τον ΠΑΝΙΩΝΙΟ, που διεκδικεί ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα. Στην περιγραφή του αγώνα, ο Νίκος Σταματέλος.

Ακόμη, οι συναρπαστικοί αγώνες του Γαλλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου παίζουν αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ HYBRID και το skai.gr/tv/sports.

Ligue 1

Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TV, ΣΚΑΪ HYBRID, skai.gr/tv/sports και monobala.gr:

SUPER LEAGUE 2

