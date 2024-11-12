Η οικογένεια της Motor Oil αποχαιρετά με οδύνη τον Πρόεδρο της, επισημαίνει ο Όμιλος σε σημερινή ανακοίνωση για το θάνατο του Βαρδή Βαρδινογιάννη.

«Επί 4 και πλέον δεκαετίες με γενναιοδωρία και τόλμη προσέφερε με απαράμιλλη συνέπεια στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, προσέφερε στους χιλιάδες εργαζομένους της εταιρείας.

Η συμβολή του αφήνει αποτύπωμα τεράστιας αξίας στους εργαζόμενους του Ομίλου Motor Oil και στην κοινωνία. Οι αξίες του είναι αυτές που συνεχίζουν να αποτελούν πυξίδα για την πορεία της εταιρείας».

Εξάλλου σε ανακοίνωση των εργαζομένων στον όμιλο τονίζεται:

«Όλοι εμείς, οι εργαζόμενοι του Ομίλου Motor Oil, μια μεγάλη οικογένεια, αποχαιρετούμε με οδύνη τον Πρόεδρο και συνιδρυτή της εταιρείας μας, Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη.

Ο Πρόεδρός μας ήταν η κορωνίδα της σπουδαίας διαδρομής, που μοιραστήκαμε.

Η απώλειά του συγκλονίζει καθεμία και κάθε έναν από εμάς.

Ο εκλιπών Πρόεδρος μας, αφήνει την παρακαταθήκη ενός πολυσχιδούς έργου, επιχειρηματικού και κοινωνικού. Για όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου Motor Oil υπήρξε φάρος και στήριγμα σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο.

Μεταλαμπάδευσε αρχές και αξίες στους συνεχιστές του και στην ομάδα συνεργατών του και με βάση αυτές συνεχίζουν το έργο του, τιμώντας τον και χτίζοντας επάνω στα γερά θεμέλια που δημιούργησε.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην Οικογένειά του και στους οικείους του. Θα ζει για πάντα στη μνήμη μας».

