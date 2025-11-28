Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην οδό Πειραιώς

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οδηγοί και πεζοί στο κέντρο στο λεκανοπέδιο Αττικής λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων του κύματος κακοκαιρίας Adel. Οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει από τις βροχοπτώσεις που συνοδεύτηκε νωρίτερα και από χαλάζι.

Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων έχουν δημιουργηθεί στον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς την Αθήνα και στα δυο ρεύματα της παραλιακής στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου.





Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ έχει αποκατασταθεί και διεξάγεται πλέον κανονικά η κυκλοφορία στην οδό Πειραιώς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.