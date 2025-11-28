Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οδηγοί και πεζοί στο κέντρο στο λεκανοπέδιο Αττικής λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων του κύματος κακοκαιρίας Adel. Οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει από τις βροχοπτώσεις που συνοδεύτηκε νωρίτερα και από χαλάζι.

Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρούνται αυτή την ώρα στην παραλιακή από τον Άγιο Κοσμά προς το Φαληρικό Δέλτα, στο λιμάνι του Πειραιά από την πλευρά της Δραπετσώνας και την πύλη Ε2 προς τη Δημητρίου Γούναρη, στον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισού, στον ανοδικό άξονα Συγγρού-Αρδηττού-Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κατεχάκη-Κανελλοπούλου προς τη Μεσογείων, στην Κηφισίας και στην Αττική Οδό.



Άνθρωποι του Δήμου Μοσχάτου μετέφεραν κόσμο σε καρότσες στον σταθμό του ηλεκτρικού, καθώς πλημμύρισε λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.