«Θα μείνουμε πιστοί στην υπόσχεση που δώσαμε στην Ιερά Σιναϊτική Αδελφότητα και τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό», δήλωσε χαρακτηριστικά στη Βουλή, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για «την σύσταση ΝΠΔΔ στην Ελλάδα, με την επωνυμία Ελληνορθόδοξη Ιερά Βασιλική Αυτόνομη Μονή του Αγίου και Θεοβάδιστου όρους Σινά, και ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και για τον αθλητισμό»»

Να σημειωθεί ότι την συζήτηση για την Ιερά Μονή Σινά παρακολουθούσε από τα θεωρεία της ελληνικής Βουλής και ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός.

«Το ανακοινωθέν του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Δαμιανού είναι σαφές και δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι αυτός είναι ο νόμιμος και κανονικός Αρχιεπίσκοπος Σιναίου και Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σινά. Από εκεί και πέρα, ο καθένας αναμετράται με τις ευθύνες του απέναντι στους 15 αιώνες ιστορίας της Ιεράς Μονής Σινά», επεσήμανε η υπουργός, διευκρινίζοντας την θέση της Αθήνας απέναντι στη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στα εσωτερικά της αδελφότητας.

Όπως επεσήμανε, «η εθνική αντιπροσωπεία σε καμία περίπτωση δεν θα υποκαταστήσει τα εκκλησιαστικά δικαστήρια και να αποφασίσει για την νομιμότητα και την κανονικότητα των εσωτερικών διαδικασιών της ιεράς μονής Σινά».

Παράλληλα, έκανε έκκληση σε όλα τα κόμματα να μην εμπλακούν στα εσωτερικά ζητήματα της ιεράς μονής, ενώ χαρακτήρισε εξαιρετικά χρήσιμη για την εθνική προσπάθεια τη δήλωση στη Βουλή, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη ότι θα τηρήσει την υπόσχεση του.

«Αυτά τα ζητήματα είναι ευθύνη της Εκκλησίας γιατί αφορά τον πυρήνα της θρησκευτικής ελευθερίας. Δεν είναι ζητήματα ούτε της κυβέρνησης ούτε της εθνικής αντιπροσωπείας. Και δεν πρέπει ούτε εμείς ούτε οποιοσδήποτε άλλος να εμπλακεί. Πρέπει να λυθούν από τους ίδιους. Θεσμικός συνομιλητής για οποιονδήποτε θέλει να συνομιλήσει με την ιερά μονή Σινά, είναι ο Αρχιεπίσκοπος Σιναίου, Δαμιανός. Κανείς άλλος, εκτός εάν κάποιος θέλει να εμπλακεί στα εσωτερικά ζητήματα της ιεράς μονής.

Είναι θεμελιώδες λάθος να αναπαράγεται εντός του Κοινοβουλίου οποιοδήποτε επιχείρημα και λογική μας εμπλέκει σε μια συζήτηση περί νομιμότητας ή νομιμοποίησης του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Σιναίου Δαμιανού. Γιατί εάν αυτή η συζήτηση γίνει σ' αυτό το Κοινοβούλιο, γιατί να μην γίνει και σε κάποιο άλλο; Μην ανοίγουμε κερκόπορτες γιατί πάντα θα υπάρχει κάποιος να τις διαβεί.

Γι' αυτό η δήλωση του προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης περί υπόσχεσης που θα τηρήσει γιατί την έδωσε στους νόμιμους εκπροσώπους της ιεράς μονής Σινά, είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη δήλωση για την εθνική προσπάθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός Παιδείας και συνέχισε:

«Ακριβώς λοιπόν επειδή δεν επιθυμούμε και δεν πρέπει να εμπλακούμε σε εσωτερικά ζητήματα της ιεράς μονής - και σε καμία περίπτωση τούτη την κρίσιμη ώρα - δεν πρέπει να συμβάλλουμε ούτε κατ' ελάχιστον στην απονομιμοποίηση του Αρχιεπισκόπου Σιναίου Δαμιανού, αποκλείεται κάθε απόσυρση και κάθε επανεξέταση ενός νομοσχεδίου για το οποίο έχει καταστήσει δημόσια τη συμφωνία του».

Η κ. Ζαχαράκη έκανε λόγο για ένα «πολύ σημαντικό, πρωτόγνωρο και ιστορικό βήμα», σημειώνοντας παράλληλα ότι, «δεν λύνει το πρόβλημα που ανέκυψε με την ιερά μονή Σινά στην Αίγυπτο γιατί απλά δεν θα μπορούσε ποτέ να το λύσει».

«Δεν δημιουργούμε μια δεύτερη ιερά μονή Σινά στην Ελλάδα και δεν εμπλεκόμαστε καθόλου στην δικαιϊκή τάξη ενός άλλου κράτους. Η ιερά μονή Σινά εδρεύει στην Αίγυπτο και η νομική της προσωπικότητα είναι θέμα του αιγυπτιακού δικαίου. Όμως, όπως πλέον ξέρουμε όλοι, η ιερά μονή Σινά δεν έχει νομική προσωπικότητα στην Αίγυπτο και η ικανοποίηση αυτού του αιτήματος, είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λύσης. Είναι ο μίτος της Αριάδνης. Είναι εξίσου σαφές, ότι η αναγνώριση νομικής προσωπικότητας στην εκπροσώπηση της μονής στην Ελλάδα, βοηθά την ελληνική θέση. Αλλά μέχρι εκεί», υπογράμμισε η κ. Ζαχαράκη.

Απαντώντας στις αιτιάσεις περί καθυστέρησης ψήφισης του νομοσχεδίου, η κ. Ζαχαράκη είπε χαρακτηριστικά:

«Λοιπόν, ας δεχθούμε ότι αργήσαμε. Αλλά δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι καθ' όλο αυτό το χρονικό διάστημα, διάστημα τριών ετών, που περίσσεψαν οι συζητήσεις, κανείς δεν είχε πληροφορηθεί τίποτα και τα νέα του νομοσχεδίου έφθασαν στην Αίγυπτο την ημέρα που τελείωσε η διαβούλευση, όταν ο Αρχιεπίσκοπος Σιναίου ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου.

Γνωρίζετε όλοι, ότι οι ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις πέρασαν μια πρωτόγνωρη κρίση εξαιτίας της υπόθεσης της ιεράς μονής Σινά. Η κυβέρνηση κατέβαλε κόστος που δεν της αναλογεί, για να αντιμετωπίσει χρόνιες παθογένειες και προβλήματα της ιεράς μονής Σινά. Δεν είναι ευθύνη αυτής της κυβέρνησης ότι η μονή Σινά δεν έχει νομική προσωπικότητα στην Αίγυπτο ή ότι δεν έχει διασφαλίσει την συνέχειά της μέσω αδειών διαμονής και υπηκοοτήτων. Ούτε ποτέ της ζητήθηκε βοήθεια από την ίδια την ιερά μονή Σινά, ούτε είχε εμπλοκή στην νομική υποστήριξη της ιεράς μονής κατά την αντιδικία της με το αιγυπτιακό Δημόσιο. Πότε ενεπλάκη η κυβέρνηση; Όταν η φωτιά πια απειλούσε το ίδιο το μοναστήρι, γιατί τότε της ζητήθηκε.

Το έκανε γιατί αυτό είναι το καθήκον κάθε ελληνικής κυβέρνησης. Και το έκανε με την ομόθυμη υποστήριξη των κομμάτων, του ελληνικού λαού, της Εκκλησίας Ελλάδος και όλων των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων. Όλοι υποστήριξαν τον αγώνα της και χαιρέτησαν την κατάθεση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου».

Κλείνοντας, η κ. Ζαχαράκη απευθύνθηκε προσωπικά στον Αρχιεπίσκοπο λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Είναι εδώ ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Σιναίου Δαμιανός. Βρίσκεται στα θεωρεία. Πάνω του βαραίνουν 91 χρόνια και από αυτά τα 61 χρόνια υπηρετεί την Ιερά Μονή Σινά. Θέλω να τον κοιτάξω στα μάτια και να του πω μόνο δυο φράσεις. Σε λίγες ώρες αυτό το σχέδιο νόμου θα γίνει νόμος του ελληνικού κράτους. Θα μείνουμε πιστοί στην υπόσχεσή μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

