Τη διαγραφή από τα επίσημα μητρώα των ΜΚΟ που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο αντιστρατεύονται την κυβερνητική πολιτική στο μεταναστευτικό, προωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα - σύμφωνα με την Καθημερινή - μέσω νομοθετικής πρωτοβουλίας ο αρμόδιος υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Σύμφωνα με πηγές, οι λόγοι για τους οποίους μπορεί μια ΜΚΟ να διαγράφεται από εδώ και στο εξής από τα επίσημα μητρώα είναι οι εξής:

Εάν διακινεί στους μετανάστες θέσεις κατά της επίσημης μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης, που προβλέπει οικειοθελή αποχώρηση και επαναπατρισμό Εάν κινηθεί νομικά κατά αποφάσεων που προβλέπουν διοικητικές κρατήσεις και αναστολή ασύλου. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο το υπουργείο να λέει πως ένας μετανάστης δεν δικαιούται άσυλο και η ΜΚΟ να προσπαθεί να προσβάλει την απόφαση στο δικαστήριο Εάν αποδειχθεί πως τα χρήματα τα οποία λαμβάνει δεν αξιοποιούνται για τους σκοπούς που τα λαμβάνει.

Χωρίς πρόσβαση στις δομές

Διαγραφή από τα επίσημα μητρώα του υπουργείου Μετανάστευσης δεν σημαίνει διάλυση μιας ΜΚΟ, αλλά τερματισμό της πρόσβασης στις δομές όπου βρίσκονται οι μετανάστες. Με τον νόμο του 2020, όταν ξεκίνησε το μητρώο ΜΚΟ, πρόσβαση στις δομές έχουν μόνο όσες είχαν περαστεί στα επίσημα μητρώα, που σήμερα είναι σχεδόν 100.

Συνεπώς, η αποβολή μιας οργάνωσης σημαίνει πως πλέον «απομονώνεται» και έτσι θα περιορίζεται δραστικά η επιρροή της.

«Όποιος είναι στο Εθνικό Μητρώο κρίνεται. Δεν είναι για πάντα», τόνισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο γ.γ Μεταναστευτικής Πολιτικής Μάνος Λογοθέτης, υπογραμμίζοντας ότι ο χρόνος που θα κρίνονται στο εξής θα είναι συγκεκριμένος.

«Όσες ΜΚΟ αποκτούν δικαίωμα να χρηματοδοτούνται, πρέπει να επιδιώκουν να μην εκθέτουν τη χώρα, να τηρείται το πνεύμα συνεργασίας, ενώ θα αξιολογείται η στάση τους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Λογοθέτης.

Πηγή: skai.gr

