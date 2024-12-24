Ο Μιχάλης Μητρούσης μίλησε μέσα από το νοσοκομείο για το σοβαρό τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη, καθώς ένας οδηγός αυτοκινήτου τον παρέσυρε, ενώ ο ίδιος οδηγούσε τη μηχανή του.

Ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε για το χειρουργείο του που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου και εξήγησε αναλυτικά τι συνέβη με το ατύχημα, τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και το πόσο κοντά βρέθηκε στον θάνατο. Περιέγραψε πώς η μηχανή έφυγε από τον έλεγχό του, αλλά εκείνος κατάφερε να αντιδράσει φεύγοντας από αυτήν, για να αποφύγει μεγαλύτερο κίνδυνο. Όπως ανέφερε ο Μιχάλης Μητρούσης, θα χρειαστεί φυσιοθεραπείες για την αποκατάστασή του, ενώ σημείωσε ότι η σύντροφος και η κόρη του τον στηρίζουν συνεχώς και πως του έχει συσταθεί ακινησία για έξι εβδομάδες.

«Για εσάς Happy Day, για εμένα Μαύρη Day», είπε αρχικά αστειευόμενος και εξήγησε τον λόγο που ακριβώς μετά την πτώση του από τη μηχανή σηκώθηκε όρθιος: «Ήταν τύχη, τα αντανακλαστικά επειδή γυμνάζομαι. Όταν πέφτεις και κάνεις κουτρουβάλα και μετά σηκώνεσαι, πιάνεις τα μέλη σου να δεις πώς είσαι. Και από την άλλη, είχα άγιο».

Ο Μιχάλης Μητρούσης αποκάλυψε ότι η επέμβαση είχε θετική έκβαση, όμως δεν παρέλειψε να σημειώσει τη σοβαρότητα του ατυχήματος και το πόσο κινδύνεψε. «Το χειρουργείο πήγε πολύ καλά. Είμαι πολύ καλά, ήταν μια εξαιρετική επέμβαση στην έξω περόνη του δεξιού ποδιού. Η μηχανή έφυγε αριστερά μου, έγω έφυγα δεξιά. Ευτυχώς το αυτοκίνητο φρέναρε και πήγε δεξιά, γιατί εγώ πήγαινα κάτω από τη ρόδα του. Το κεφάλι μου πήγε καμιά 15αρια πόντους από τη ρόδα. Ο οδηγός του αμαξιού ήταν σε άλλον κόσμο, μια 300αρα μηχανή ήταν μπροστά του, όχι μύγα. Μου ζήτησε συγγνώμη, αλλά του είπα “τι να την κάνω τη συγγνώμη, εσύ θα κάνεις Χριστούγεννα με την οικογένειά σου και εγώ είμαι στο ΚΑΤ”. Θα μπορούσα να μην κάνω στο ΚΑΤ γιορτές.

Τα πάντα έχουν καταγραφεί. Θα γίνουν όλα με δικηγόρους κτλ., θα δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία», πρόσθεσε στη συνέχεια και αποκάλυψε ότι εκείνος ήταν που άφησε τη μηχανή για να μην παρασυρθεί από το αμάξι. «Θα μπορούσα να είχα κλείσει τα μάτια μου και να είχα σκοτωθεί ή μπορούσα να πάω δεξιά. Εκείνη τη στιγμή φευγαλέα έκανα την κίνηση που έπρεπε να κάνω, να φύγω από τη μηχανή αφήνοντάς την και να πέσω δεξιά. Η μηχανή εξαφανίστηκε. Εγώ την άφησα τη μηχανή, θα με είχε παρασύρει. Θα ήταν άνθρωπος και η μηχανή ένα. Αφού οι άνθρωποι μπροστά μου που σταμάτησαν, είπαν "βλέπαμε μια μηχανή να έρχεται μόνη της και δεν βλέπαμε τον άνθρωπο επάνω"».

Επιπλέον, είπε ότι σε λίγες ημέρες θα βγει από το νοσοκομείο και θα πρέπει να κάνει φυσιοθεραπείες για ένα διάστημα. «Θα με δει και σήμερα ο γιατρός μου. Θα μου πει αν θα βγω μεθαύριο. Δεν θα κάνω Πρωτοχρονιά μάλλον στο νοσοκομείο, θα πάω σπίτι μου. Θέλει καλή συμπεριφορά όμως. Η αποθεραπεία είναι το θέμα, γιατί μετά από αυτό πέσιμο η αριστερή μου ωμοπλάτη δεν λειτουργεί καλά και δεν μπορώ να πάρω πατερίτσες. Έτσι, πήρα καροτσάκι για να κυκλοφορώ. Πρέπει να έρθει φυσιοθεραπευτής να μου φτιάξει την αριστερή πλευρά της μέσης και μετά όταν θα φύγει ο γύψος να μου φτιάξει το πόδι».

Τέλος, ο Μιχάλης Μητρούσης δήλωσε ότι η σύντροφος και η κόρη του βρέθηκαν αμέσως στο πλευρό του στο νοσοκομείο. «Η σύντροφός μου ήρθε πρώτα στο νοσοκομείο και μετά η κόρη μου, με φρόντισαν τα κορίτσια μου. Με λατρεύει η σύντροφός μου. Ακινησία τουλάχιστον για έξι εβδομάδες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.