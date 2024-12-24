Δύσκολες ώρες περνά ο τραγουδιστής Αλκίνοος Ιωαννίδης καθώς πέθανε η μητέρα του, Μαριλένα.

Η Μαριλένα Ιωαννίδου, απεβίωσε, βυθίζοντας σε πένθος την οικογένεια και στους φίλους της, στη Λευκωσία. Η απώλειά της έχει προκαλέσει μεγάλη στενοχώρια στους αμέτρητους θαυμαστές του καλλιτέχνη στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η Μαριλένα Ιωαννίδου, η οποία σπούδασε θέατρο και εργάστηκε ως παραγωγός και εκφωνήτρια στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, υπήρξε σημαντικός πυλώνας στη ζωή του Αλκίνοου Ιωαννίδη. Υποστήριξε διαρκώς την πορεία και το έργο του, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για εκείνον.

Σύμφωνα με το ekklisiaonline.gr, ο πρώτος άνθρωπος που πληροφορήθηκε τη δυσάρεστη είδηση ήταν ο πνευματικός του καλλιτέχνη με τον οποίο έχουν στενές σχέσεις για πάνω από δεκαετία ενώ είναι και ο άνθρωπος που βρίσκεται δίπλα του τις δύσκολες αυτές στιγμές.

