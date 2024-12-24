Με παραμύθια και μελωδίες που ζεσταίνουν την καρδιά γέμισαν οι διάδρομοι των νοσοκομείων Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού», με τους μικρούς ασθενείς να απολαμβάνουν τα κάλαντα των Χριστουγέννων, δώρα και μοναδικές ερμηνείες.

Πρόκειται για τη δράση που διοργάνωσε ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων, ο οποίος σχημάτισε μια ομάδα νέων και ταλαντούχων ηθοποιών για να φέρει το πνεύμα των Χριστουγέννων στα δυο νοσοκομεία Παίδων της Αθήνας.

Όλα ξεκίνησαν στην αίθουσα εκδηλώσεων που βρίσκεται ακριβώς ανάμεσα στα δυο νοσοκομεία με τη φράση «να τα πούμε;». Μέσα σε λίγα λεπτά, οι συχνά σιωπηλοί διάδρομοι του Παίδων πήραν «χρώμα» και ξεκίνησαν να ηχούν τα κάλαντα. Ακολούθησε η παράσταση που είχε θέμα τους καλικάντζαρους που σχεδιάζουν στον κάτω κόσμο πώς να... καταστρέψουν τα Χριστούγεννα. Κάτι μαγικό συμβαίνει όμως και οι καλικάντζαροι τελικά έρχονται κοντά με τους ανθρώπους, αγαπιούνται και μονιάζουν.

Στην παράσταση και τα κάλαντα που παρουσιάστηκαν στην αίθουσα εκδηλώσεων δεν ήταν όμως παρόντα όλα τα παιδιά που φιλοξενούνται στο Παίδων. Πολλά παρέμεναν στις κλίνες τους. Όμως ουδείς θα τα άφηνε ανικανοποίητα. Η «κομπανία» των καλικάντζαρων πήρε τότε τους διαδρόμους και επισκέφθηκε κάθε δωμάτιο, σε κάθε κλινική, μεταξύ αυτών, τη χειρουργική και την ογκολογική, αναφέρει το Orange Press.

Τα παιδιά -διαφόρων ηλικιών, αλλά και οι γονείς και οι νοσηλευτές που γύρευαν μια γιορτινή «ανάσα», έδειχναν να απολαμβάνουν κάθε στιγμή, κάθε νότα και κουβέντα. Το θεατρικό παίχτηκε πολλές φορές, όμως πάντε έκλεινε με τον ίδιο τρόπο. Με το τραγούδι -που είχαν διασκευάσει κάποτε ο Αλκίνοος Ιωαννίδης και ο Τζίμης Πανούσης, σε στίχο του δευτέρου- «εγώ κι εσύ μαζί»:

«Εγώ κι εσύ μαζί

Όταν η τύχη σου θα 'ναι φευγάτη

και συ μακριά απ' το ζεστό σου κρεβάτι

Τότε θυμήσου τη χρυσή συμβουλή

Εγώ κι εσύ μαζί».

Η πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ Ελένη Ζωντήρου, που ήταν παρούσα στο Παίδων την ώρα της συγκινητικής παράστασης, διαβεβαίωσε ότι η ίδια ακριβώς δράση θα πραγματοποιηθεί και την Πρωτοχρονιά.Να σημειωθεί ότι την καλλιτεχνική επιμέλεια των χριστουγεννιάτικων δράσεων του ΟΠΑΝΔΑ έχουν αναλάβει η Μαρία Παπαγιάννη, η Λίλη Λαμπρέλλη και η Άβα Χαλκιαδάκη.

Τα «Σπίτια των Παραμυθιών» σε επτά πλατείες της Αθήνας

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δήμος Αθηναίων και ο ΟΠΑΝΔΑ φέτος δημιούργησαν σε πλατείες της πρωτεύουσας τα «Σπίτια των Παραμυθιών». Η δράση πραγματοποιείται στις πλατείες Αγίου Παύλου, Μεσολογγίου, Ζακλίν ντε Ρομιγύ, Θυμαράκια, Αγίου Ανδρέα (Λαμπρινή), Αγίου Παντλεήμονα και Αγίου Θωμά, με αγαπημένους καλλιτέχνες και αθλητές να αφηγούνται, στη μια το απόγευμα, τα αγαπημένα τους παραμύθια.

Οι επόμενες στάσεις τους:

Τρίτη 24.12.24

Κουλουκάκου Αντιγόνη / ΠΛ.ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Πέμπτη 26.12.24

Αντωνοπούλου Ρίτα / ΠΛ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Παρασκευή 27.12.24

Θωμαΐδης Κώστας / ΠΛ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Παπανικολάου Δημήτρης / ΠΛ. ΖΑΚΛΙΝ ΝΤΕ ΡΟΜΙΓΥ

Βίκυ Αρβανίτη-πρωταθλήτρια του Beach volley / ΠΛ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

Σάββατο 28.12.24

Καρυστινός Αντώνης/ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Μαξούρη Χριστίνα / ΠΛ. ΖΑΚΛΙΝ ΝΤΕ ΡΟΜΙΓΥ

Τατιάνα Ζωγράφου, Νεφέλη Φασούλη και Γιάννης Λεκκόπουλος /ΠΛ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

Κυριακή 29.12.24

Βέργου Λαρίσσα / ΠΛ. ΖΑΚΛΙΝ ΝΤΕ ΡΟΜΙΓΥ

Φανή Χαλκιά / ΠΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ



Δευτέρα 30.12.24

Λουϊζίδου Ρένια / ΠΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

Τρίτη 31.12.24

Κουλουκάκου Αντιγόνη / ΠΛ.ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Παρασκευή 3.01.24

Δεληβοριάς Φοίβος και Βάσω Καβαλιεράτου /ΠΛ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Σάββατο 4.01.25

Γεράσιμος Ανδρεάτος / ΠΛ.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Κυριακή 5.01.25

Λαζόπουλος Λάκης / ΠΛ.ΖΑΚΛΙΝ ΝΤΕ ΡΟΜΙΓΥ

Παπαγεωργίου Μαρία / ΠΛ.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Σόλων Τσούνης / ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Στις ίδιες ακριβώς πλατείες θα γίνονται αφηγήσεις παραμυθιών κάθε απόγευμα στις 17.00 έως και τις 20.00.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.