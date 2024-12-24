Σκλίβανη: Το χωριόπου δεν στολίζουν έλατο αλλά πουρνάρι

Μπορεί στις πλατείες των χωριών της Ηπείρου (αλλά και όλης της χώρας) να δίνουν τη γιορτινή νότα τα στολισμένα έλατα, όμως στη Σκλίβανη της Δωδώνης, είναι το υπεραιωνόβιο πουρνάρι, που χαρίζει στους κατοίκους την ιδιαίτερη χριστουγεννιάτικη θαλπωρή. Και είναι ιδιαίτερη, γιατί το πουρνάρι της πλατείας, ξυπνά κάθε χρόνο τις παιδικές αναμνήσεις τους, καθώς πάντα, ήταν συνδεδεμένο με τις Άγιες Ημέρες και όχι μόνο.

Οι Σκλιβανίτες δεν στολίζουν χριστουγεννιάτικο έλατο, φωτίζουν κάθε χρόνο το πουρνάρι τους, με μια όμορφη νυχτερινή εκδήλωση, όπου όλο το χωριό συμμετέχει. Κάθε χρόνο τη φωταγώγηση που πουρναριού, συνοδεύουν χριστουγεννιάτικα κάλαντα και τραγούδια, από τα παιδάκια.

Είναι ένα έθιμο, κληρονομιά από γενιά σε γενιά που η «Αδελφότητα Σκλιβανιτών Ιωαννίνων», διαφυλάσσει και μεταλαμπαδεύει στις νεότερες γενιές,γιατί το πουρνάρι της πλατείας, συνδέεται άμεσα με τη ζωή και την ιστορική διαδρομή στο χωριό.

Ο πρόεδρος της Αδελφότητας Βασίλης Μαγγιώρος επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως η πλατεία με το επιβλητικό πουρνάρι, πάντα αποτελούσε σημείο αναφοράς στην περιοχή, είναι τοπόσημο. Εκεί παλαιότερες δεκαετίες, εστιαζόταν η κοινωνική ζωή του χωριού και το κοινοτικό συμβούλιο έπαιρνε αποφάσεις.

Το «ιερό» δένδρο των Σκλιβανιτών έχει μια ιστορία περίπου 300 ετών. Ήταν το μοναδικό δένδρο που ευδοκίμησε, ανάμεσα σε μονοπάτια από τα οποία περνούσαν κοπάδια. Όλες οι γενιές το θυμούνται. Με την πάροδο του χρόνου απέναντι από το πουρνάρι, χτίστηκε Σχολείο και λειτούργησε ένα καφενείο. Σήμερα, είναι μια υπέροχη λιθόστρωτη πλατεία, με το πουρνάρι να δεσπόζει στο κέντρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

