Ιστορικός Καραλής, συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στο Diamond League της Σιλεσίας.

Λίγες εβδομάδες μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου, ο Έλληνας πρωταθλητής του άλματος επί κοντώ επιβεβαίωσε ξανά ότι βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση, καταφέρνοντας να κάνει νέο πανελλήνιο ρεκόρ με επιτυχημένο άλμα στα 6 μέτρα.

Ο φοβερός Μανόλο πέρασε με την πρώτη τα 5.62μ, τα 5.72μ και τα 5.82μ, με τη δεύτερη τα 5.92μ, ενώ χρειάστηκε τρεις προσπάθειες για να περάσει και τα 6 μέτρα, βελτιώνοντας κατά 7 εκατοστά την καλύτερή του επίδοση.

Μετά από το ιστορικό του άλμα, ο Καραλής δεν συνέχισε, ολοκληρώνοντας τις προσπάθειές του στη 3η θέση, πίσω από τον Αμερικανό, Κέντρικς, ο οποίος πέρασε με τη δεύτερη τα 6μ, πριν κάνει τρεις άκυρες στα 6.08μ, ενώ πρώτος ήταν ξανά το απόλυτο φαινόμενο, Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος πήδηξε στα 6.26μ, καταρρίπτοντας για 3η φορά μέσα στο 2024 το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ.

MONDO DUPLANTIS YOU ABSOLUTE LEGEND THAT’S INSANEEEEE!!! NEW WORLD RECORD!! pic.twitter.com/ZMlApoTkaT — kat (@katriz__) August 25, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.