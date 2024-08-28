Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μητσοτάκης για Παραολυμπιακούς Αγώνες: Καλή επιτυχία σε όλες τις αθλήτριες και όλους τους αθλητές

Στις αθλήτριες και στους αθλητές των Παραολυμπιακών Αγώνων απευθύνθηκε ο πρωθυπουργός

Μητσοτάκης

«Καλή επιτυχία σε όλες τις αθλήτριες και όλους τους αθλητές της ελληνικής αποστολής στους Παραολυμπιακούς Αγώνες που ξεκινούν σήμερα στο Παρίσι. Τους εκπροσώπους της χώρας μας στη μεγαλύτερη γιορτή του αθλητισμού.

Το ταξίδι σας προς τη σπουδαία αυτή διοργάνωση δεν φανερώνει μόνο τις αθλητικές σας δυνατότητες. Αλλά αποδεικνύει ότι το πάθος, η δύναμη και η επιμονή χαράζουν νέους δρόμους και οδηγούν σε διακρίσεις στα γήπεδα και νίκες στη ζωή. Ότι όταν νους και καρδιά συντονίζονται σε έναν σκοπό, κανένα εμπόδιο δεν είναι ανυπέρβλητο.

Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες στέκονται με υπερηφάνεια και συγκίνηση στο πλευρό σας. Στα μάτια μας, είστε ήδη Ολυμπιονίκες!» αναφέρει σε ανάρτηση του στο Facebοοκ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την έναρξη των Παραολυμπιακών Αγώνων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Παραολυμπιακοί Αγώνες 2024
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark