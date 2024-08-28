Μητσοτάκης για Παραολυμπιακούς Αγώνες: Καλή επιτυχία σε όλες τις αθλήτριες και όλους τους αθλητές

«Καλή επιτυχία σε όλες τις αθλήτριες και όλους τους αθλητές της ελληνικής αποστολής στους Παραολυμπιακούς Αγώνες που ξεκινούν σήμερα στο Παρίσι. Τους εκπροσώπους της χώρας μας στη μεγαλύτερη γιορτή του αθλητισμού.

Το ταξίδι σας προς τη σπουδαία αυτή διοργάνωση δεν φανερώνει μόνο τις αθλητικές σας δυνατότητες. Αλλά αποδεικνύει ότι το πάθος, η δύναμη και η επιμονή χαράζουν νέους δρόμους και οδηγούν σε διακρίσεις στα γήπεδα και νίκες στη ζωή. Ότι όταν νους και καρδιά συντονίζονται σε έναν σκοπό, κανένα εμπόδιο δεν είναι ανυπέρβλητο.

Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες στέκονται με υπερηφάνεια και συγκίνηση στο πλευρό σας. Στα μάτια μας, είστε ήδη Ολυμπιονίκες!» αναφέρει σε ανάρτηση του στο Facebοοκ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την έναρξη των Παραολυμπιακών Αγώνων.

Πηγή: skai.gr

