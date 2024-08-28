Λογαριασμός
Αποκάλυψη ΣΚΑΪ για το λούνα παρκ που έχασε τη ζωή του ο 19χρονος - Τα 5 συμπεράσματα του πραγματογνώμονα της εισαγγελίας

Η τραγωδία θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί, όπως διαπιστώνεται από την έρευνα του πραγματογνώμονα

Χαλκιδική - Λούνα παρκ

Σε πέντε καταλυτικά συμπεράσματα καταλήγει ο πραγματογνώμονας της εισαγγελίας για τα αίτια του δυστυχήματος με τον 19χρονο στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής.

Όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία που διαπίστωσε ο πραγματογνώμονας και αποκαλύπτει ο ΣΚΑΪ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, η τραγωδία με το 19χρονο παιδί θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί, αν οι έλεγχοι από τους αρμόδιους είχαν διεξαχθεί με σωστό τρόπο και υπεύθυνα.

Τι διαπίστωσε ο πραγματογνώμονας της εισαγγελίας: 

1)Η αιτία του δυστυχήματος ήταν η θραύση της μεταλλικής βάσης του μηχανήματος

2)Η διάβρωση των μεταλλικών στοιχείων και η γήρανσή τους

3)Η θραύση θα μπορούσε να συμβεί ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα με την ταχύτητα

4)Ήταν ιδιοκατασκευή με συρραφή εξαρτημάτων

5)Η αστοχία ήταν προβλέψιμη και έπρεπε να έχει διαπιστωθεί

