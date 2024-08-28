Η Πλατεία Concorde και τα Ηλύσια Πεδία θα γεμίσουν από 4.400 παρααθλητές, κατά τη διάρκεια της Τελετής Έναρξης των Παραολυμπιακών Αγώνων, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα (28/8, 21:00), σε ένα πολυτελές παριζιάνικο σκηνικό, με στόχο να αναδείξει «όλα τα σώματα», σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Περίπου 30.000 θεατές που θα κάθονται στις εξέδρες στην Πλατεία Concorde, στην «καρδιά» των Παρισίων, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αυτήν την τρίωρη τελετή που εμπνεύσθηκε ο Τομά Ζολί, καλλιτεχνικός διευθυντής των Αγώνων.

Επιπλέον, 15.000 άτομα θα μπορούν να δουν την παρέλαση των αθλητών σε έναν ελεύθερο χώρο στο κάτω μέρος των Ηλυσίων Πεδίων και άλλοι 30.000 θα μπορούν να παρακολουθήσουν το τελευταίο μέρος της τελετής με την Αφή του Ολυμπιακού Βωμού, κοντά στο Λούβρο.

Όπως και η διεθνώς αναγνωρισμένη τελετή της 26ης Ιουλίου, αυτή η τελετή πραγματοποιείται έξω από το Ολυμπιακό στάδιο και το «επίπεδο φιλοδοξίας» είναι το ίδιο, διαβεβαιώνουν οι διοργανωτές.

Περίπου 4.400 παρααθλητές από 168 αντιπροσωπείες θα παρελάσουν από τα Ηλύσια Πεδία στην πλατεία, όπου, σε μια κεντρική σκηνή που περιβάλλει τον οβελίσκο, θα πραγματοποιηθεί μία… παράσταση, επικεντρωμένη στο σώμα, με τίτλο «παράδοξο».

«Το θέμα μας ήταν να θέσουμε το ερώτημα της συμφωνίας «συμφωνούμε πραγματικά, ιδιαίτερα στο θέμα της αναπηρίας;» αναρωτήθηκε με νόημα ο Ζολί, κατά τη διάρκεια της γενικής δοκιμής που έγινε την περασμένη Δευτέρα (26/8) και ήταν ανοικτή στους εκπροσώπους του Τύπου.

Ο Σουηδός, Αλεξάντερ Εκμαν, κύριος χορογράφος αυτής της τελετής, είναι παγκοσμίως γνωστός, με περισσότερες από 50 δημιουργίες και συνεργασίες με το μπαλέτο της Όπερας των Παρισίων και το Μπαλέτο της Βοστώνης.

Είναι γνωστός για τις μεγαλειώδεις σκηνογραφίες του, όπως όταν πλημμύρισε τις σκηνές με 6.000 λίτρα νερό για την δική του εκδοχή της «Λίμνης των Κύκνων» ή την βροχή από πράσινες μπάλες που πέφτουν από τον ουρανό της Όπερας Γκαρνιέ, στο Παρίσι.

Ο Ζολί τού ζήτησε να συνδυάσει «το εορταστικό και το πολιτικό μέρος», με αυτήν την παράσταση, που μεταφέρει μηνύματα γύρω από την ένταξη των ατόμων με αναπηρία. «Ελπίζω να κάνω τους ανθρώπους να σκεφθούν και να δουν τα πράγματα από μια νέα οπτική γωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο διάσημος χορογράφος το Σάββατο στο AFP.

Για πρώτη φορά συνεργάστηκε με χορευτές με αναπηρία, καθώς περίπου είκοσι από τους 150 συνολικά χορευτές, αντιμετωπίζουν προβλήματα: «Είναι εξαιρετικοί, πιο ικανοί από πολλούς ικανούς ανθρώπους, τόσο ψυχικά όσο και σωματικά».

Περίπου 4.400 παρααθλητές θα λάβουν μέρος σε αυτήν την παρέλαση, που θα κινηθεί από το κάτω μέρος της λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων προς την Πλατεία Concorde. Μεταξύ αυτών, θα είναι 240 Γάλλοι αθλητές, με επικεφαλής τους Ναντενίν Κεϊτά και Αλεξίς Ανκινκάντ, τους δύο σημαιοφόρους των «τρικολόρ».

Πιθανώς δεν θα υπάρξει κάποιος «αστέρας» από το καλλιτεχνικό στερέωμα, αλλά η ομάδα των διοργανωτών ανακοίνωσε ότι η γιορτή θα είναι «ένα σταυροδρόμι του μουσικού μας ρεπερτορίου».

Η μουσική είναι για άλλη μια φορά, προϊόν του Βικτόρ Λε Μασνέ, συνθέτη του ύμνου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024». Συνέθεσε μια παρτιτούρα «λίγο πιο μίνιμαλ, λίγο πιο... γυμνή» από ό,τι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ωστόσο «με πολλά τύμπανα, πολλά πληκτρολόγια και πολλή ποικιλομορφία», όπως δηλώνει με νόημα.

Για τα κοστούμια, η Νταφνέ Μπουρκί... στρατολόγησε τον Γάλλο στυλίστα, Λουϊ Γκαμπριέλ Νουσί, ο οποίος χαρακτηρίζεται για την περιεκτική και αισθησιακή μόδα και θα δημιουργήσει περίπου 700 ρούχα. Υπόσχεται φτερά, χρυσάφι και κεντήματα σε μπλε-λευκό-κόκκινο, τα χρώματα της γαλλικής σημαίας.

Ο Ολυμπιακός Βωμός θα φωταγωγηθεί ξανά και θα απογειωθεί στον ουρανό της γαλλικής πρωτεύουσας, όπως συνέβη και στις δύο εβδομάδες των Ολυμπιακών αγώνων.

Η Τελετή Λήξης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου στο Stade de France, όπως αυτή των Ολυμπιακών Αγώνων, και θα λάβει τη μορφή μιας μεγάλης ηλεκτροσυναυλίας, με 24 καλλιτέχνες και DJs, συμπεριλαμβανομένων των Ζαν Μισέλ Ζαρ, Κάσιους και Καβίνσκι.

Θα υπάρχουν διερμηνείες LSF (γαλλική νοηματική γλώσσα), αλλά και υπότιτλοι στη γαλλική και την αγγλική γλώσσα, «ζωντανά» για το κοινό και τους αθλητές, καθώς και ηχητική περιγραφή στα αγγλικά και τα γαλλικά.

Ο ιστότοπος είναι προσβάσιμος για όλους τους τύπους αναπηρίας. Συγκεκριμένες θέσεις παρέχονται από το εκδοτήριο εισιτηρίων για άτομα με αναπηρία, συγκεκριμένα σε αναπηρικά αμαξίδια ή συνοδούς, με τιμές που κυμαίνονται από 150 έως 700 ευρώ στο διαδίκτυο.

Σημειώνεται, ότι περίπου 15.000 μέλη της αστυνομίας θα προσληφθούν για την Τελετή Έναρξης, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, Ζεράλντ Νταρμανέν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.