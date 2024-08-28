Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,2 Ρίχτερ σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, έλαβε χώρα στην Κρήτη.

O σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές των νομών Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, ακόμη και στη βόρεια Κρήτη.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 15 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Γαύδου. Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 11,6 χιλιόμετρα.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 ο σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ανέφερε ότι την Πέμπτη ενδεχομένως να ξέρουμε αν αυτός ήταν ο κύριος σεισμός. Προς το παρόν, διευκρίνισε, έχουμε μια ομαλή μετασεισμική ακολουθία.

