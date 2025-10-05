Λογαριασμός
Χαλάνδρι: Θύμα τηλεφωνικής απάτης μία ηλικιωμένη γυναίκα - Οι δράστες την έπεισαν να συγκεντρώσει και να παραδώσει 5.000 ευρώ

Οι δράστες την έπεισαν να συγκεντρώσει το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, δέκα λιρών και κοσμήματα άγνωστης αξίας και να τα τοποθετήσει σε κάδο απορριμμάτων

Απάτη

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε στο Χαλάνδρι μία ηλικιωμένη γυναίκα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες, προσποιούμενοι συγγενικό της πρόσωπο, την έπεισαν να συγκεντρώσει το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, δέκα λιρών και κοσμήματα άγνωστης αξίας και να τα τοποθετήσει σε κάδο απορριμμάτων στη συμβολή των οδών Αγίου Ιωάννου και Καλομοίρη, κοντά στο σπίτι της.

Η γυναίκα υπάκουσε στις οδηγίες των δραστών, οι οποίοι στη συνέχεια πέρασαν από το σημείο, πήραν τα αντικείμενα και διέφυγαν.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου.

Πηγή: skai.gr

TAGS: απάτη
