Μηνύσεις από τον δήμο Γλυφάδας για τους βανδαλισμούς σε σχολείο

Νομικά θα κινηθεί ο δήμος Γλυφάδας, για τη διάρρηξη και τους βανδαλισμούς σε σχολείο της πόλης. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η δημοτική Αρχή, οι δράστες, αφού παραβίασαν την κεντρική πύλη του συγκροτήματος, κινήθηκαν στο εσωτερικό, όπου προέβησαν σε κλοπές και καταστροφές.

«Παραβίασαν το γραφείο του διευθυντή, απ' όπου αφαίρεσαν σημαντικό χρηματικό ποσό, ενώ από την αίθουσα των καθηγητών σήκωσαν συνολικά έξι ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πλήττοντας καίρια τις υποδομές του σχολείου. Πέρα από την κλοπή, οι άγνωστοι προκάλεσαν εκτεταμένους βανδαλισμούς», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του δήμου και προσθέτει πως θα προχωρήσει άμεσα στις εργασίες, ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές και να είναι έτοιμο το σχολείο για λειτουργία την ερχόμενη Δευτέρα.

Από τη μεριά του, ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου ξεκαθάρισε ότι ο δήμος θα κινηθεί νομικά κατά των δραστών.

«Θα αξιοποιήσουμε τις κάμερες της περιοχής, μαρτυρίες περιοίκων και περαστικών, θα συνεργαστούμε με την Αστυνομία και τις αρμόδιες αρχές και στο τέλος η αλήθεια θα λάμψει», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Παπανικολάου και στη συνέχεια τόνισε: «Όλες τις ζημιές και τις φθορές και τις απώλειες θα τις αποκαταστήσουμε.

Από αύριο κιόλας, ώστε να είναι όλα έτοιμα την προσεχή Δευτέρα που ανοίγουν τα σχολεία. Παράλληλα θα κάνουμε αγωγές και μηνύσεις. Και ο λογαριασμός θα πάει στο τέλος στους ενόχους και εφόσον είναι ανήλικοι, στους γονείς ή κηδεμόνες τους».

Πηγή: skai.gr

